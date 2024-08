- Per la prima volta da dicembre 2021, Zwayer partecipa alle partite del Dortmund.

Dopo un'assenza di oltre due anni e mezzo, l'arbitro FIFA Felix Zwayer tornerà a dirigere una partita di Bundesliga del Borussia Dortmund. La Federazione Tedesca di Calcio (DFB) ha assegnato il 43enne per la partita di sabato contro l'Eintracht Frankfurt (18:30/Sky). L'ultima volta che Zwayer ha incontrato il BVB risale al 4 dicembre 2021, durante lo scontro con il Bayern Monaco. Le decisioni contestabili dell'arbitro hanno suscitato scalpore e portato a animate discussioni dopo la sconfitta del BVB per 2:3.

A seguito di questa sconfitta, Zwayer ha preso una lunga pausa dal arbitraggio a causa degli insulti ricevuti. Ha fatto riferimento a "eventi e momenti stressanti" per la sua famiglia e ha addirittura accennato a una minaccia di morte. La DFB ha quindi annunciato che Zwayer non sarebbe stato assegnato a nessuna partita del BVB per un po'. Tuttavia, le cose sono cambiate.

La giovane stella del Dortmund e giocatore inglese Jude Bellingham ha duramente criticato l'arbitro tedesco Zwayer dopo la partita, denunciando i suoi errori e lasciando intendere che fosse coinvolto in attività illecite. Si trattava di un riferimento allo scandalo arbitrale che ha coinvolto Robert Hoyzer. Bellingham, allora in forza al Dortmund, è stato multato di 40.000 euro dal tribunale sportivo della DFB per le sue dichiarazioni.

Zwayer è tornato al Signal Iduna Park durante il campionato europeo casalingo, dirigendo la semifinale tra Olanda e Inghilterra. Ha ricevuto pesanti critiche dopo la partita, non solo dalla squadra olandese sconfitta, ma anche dagli analisti inglesi.

Non c'è modo di girarearound, le critiche verso Zwayer dopo la partita contro il Borussia Dortmund sono state severe e giustificate. Nonostante le parole dure e la multa di 40.000 euro, sembra che FIFA e la DFB abbiano scelto di dargli un'altra possibilità di arbitrare nella Bundesliga.

Leggi anche: