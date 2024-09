- Per la prima volta, a Leuna viene sintetizzato metanolo verde.

Poco più di un anno dopo l'avvio di una struttura pilota, il metanolo verde è stato prodotto con successo nel complesso chimico di Leuna. "Si tratta di un traguardo senza precedenti", ha dichiarato Christian Vollmann, direttore dell'azienda operativa C1 Green Chemicals, in un'intervista all'Agenzia telegrafica tedesca. Come riportato, il metanolo prodotto economicamente potrebbe servire come combustibile neutrale per il trasporto marittimo dei contenitori, oltre ad altre applicazioni.

In precedenza, il metanolo era stato prodotto solo attraverso un processo chiamato catalisi eterogenea, secondo Vollmann. "Ma ora è cambiato. Per la prima volta, il metanolo è stato prodotto in un complesso chimico utilizzando la catalisi omogenea in condizioni industriali autentiche". Ciò significa: "Abbiamo notevolmente semplificato le condizioni di reazione. La catalisi convenzionale richiede 250 gradi Celsius e 80 bar di pressione. La nostra, invece, funziona a soli 110 gradi e 20 bar. Si tratta di un grande passo avanti in chimica".

Ambizioni future in espansione

In futuro, il metanolo più ecologico potrebbe essere prodotto in quantità maggiori, ha suggerito l'amministratore delegato. Man mano che il progetto procede, l'attenzione si concentrerà sull'aumento dell'efficienza della pianta.

L'obiettivo di questo progetto della durata di tre anni è quello di utilizzare anidride carbonica dalle emissioni industriali e idrogeno verde come materie prime per la produzione. Ciò chiuderebbe il ciclo del carbonio nella produzione di metanolo e ridurrebbe significativamente le emissioni di gas serra.

Il complesso chimico di Leuna, situato nel distretto della Saale, si estende su circa 1.300 ettari. various companies employing thousands of workers are stationed on the site. "Leuna100" includes, among others, the Berlin-based startup C1 Green Chemicals AG, the Fraunhofer Institute, and the Technical University of Berlin. The project is financially supported by the Federal Ministry of Transport with 10.4 million euros.

Leggi anche: