Per il supervolante Malaika Mihambo, questa volta c'è l'argento.

Malaika Mihambo vince l'argento alle Olimpiadi. La saltatrice in lungo non è riuscita a difendere il titolo di Tokyo 2021, ma la sensazione tedesca è comunque riuscita a conquistare una medaglia.

La saltatrice in lungo Malaika Mihambo ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi. Tre anni dopo la vittoria dell'oro a Tokyo, la 30enne ha concluso con un salto di 6.98 metri, 12 centimetri dietro alla campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall. Con un'altra vittoria, Mihambo avrebbe potuto diventare la prima saltatrice in lungo della storia olimpica a vincere due ori consecutivi. L'atleta LG Kurpfalz è anche campionessa del mondo e d'Europa per due volte.

La statunitense Tara Davis-Woodhall si aggiudica l'oro questa volta, vincendo con un salto di 7.10 metri. Nel 2021, la 25enne si era classificata sesta a Tokyo. Il bronzo va alla sua compagna di squadra americana Jasmine Moore con un salto di 6.96 metri.

Tentativi iniziali invalidi

Mihambo si è aggiudicata il titolo europeo due mesi fa a Roma con un salto di 7.22 metri, che l'ha anche portata in pole position per le Olimpiadi. Un'infezione da COVID-19 ha rallentato la sua preparazione, ma è comunque riuscita a rimettersi in forma. Mihambo si è qualificata per la finale con un salto di 6.86 metri all'ultimo tentativo dopo due invalidi.

Nella finale di fronte a 70.000 spettatori, tra cui il rapper Snoop Dogg e la campionessa di ginnastica Simone Biles, Mihambo ha iniziato con prudenza. Krause, il ostacolista seduto vicino alla pedana di salto in lungo, ha visto due tentativi validi di Mihambo a 6.77 metri e 6.81 metri, ma la competizione è partita più forte.

Mihambo aveva spostato la sua rincorsa indietro di circa un metro per colpire meglio la tavola rispetto alle qualificazioni, dove aveva saltato 6.86 metri ma aveva comunque perso 30 centimetri.

Davis-Woodhall ha superato la soglia dei sette metri nel suo secondo tentativo e ha atterrato a 7.05 metri. Mihambo si è avvicinata con 6.95 metri, ma il suo prossimo tentativo è stato invalidato. La leader Davis-Woodhall ha migliorato di altri cinque centimetri, Mihambo si è avvicinata ai sette metri e si è assicurata la sua seconda medaglia olimpica. "Forza", ha detto prima del suo ultimo tentativo, ma il salto per l'oro come a Tokyo non è successo - Mihambo è uscita dalla pedana.

I Giochi Olimpici del 2024 a Parigi saranno l'obiettivo per le saltatrici in lungo, a seguito dell'impresa dell'argento di Malaika Mihambo alle Olimpiadi del 2024.

