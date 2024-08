- Per "Il Signore degli Anelli", c'erano dei panini gratis.

L'attrice hollywoodiana Cate Blanchett ha confessato di essere stata sottopagata per il suo ruolo nella trilogia "Il Signore degli Anelli". La 55enne, che ha interpretato l'elfo Galadriel nei film fantasy, ha parlato di stipendi e ha criticato delicatamente il suo settore durante un'apparizione a "Watch What Happens Live".

Il conduttore Andy Cohen ha chiesto all'Oscar alla migliore attrice quale film le avesse fruttato il cachet più alto, suggerendo "Il Signore degli Anelli". "Stai scherzando?" ha risposto Blanchett. "Mi hanno pagata basically con i sandwich". Ha anche scherzato dicendo di aver potuto tenere le orecchie da elfo.

La trilogia "Il Signore degli Anelli" (2001-2003), diretta da Peter Jackson, è una delle serie di film più di successo di tutti i tempi, con un incasso di quasi $3 miliardi in tutto il mondo. Tuttavia, all'epoca non era comune che gli attori ricevessero una quota dei profitti, ha spiegato Blanchett. Ha anche notato che le donne a Hollywood "non guadagnano quanto si pensa".

Blanchett non è la prima a parlare di essere sottopagata per film di successo. Nel 2019, l'attore Legolas Orlando Bloom ha rivelato di essere stato pagato solo $175,000 per tutti e tre i film insieme.

La paga sottodimensionata di Cate Blanchett per il suo ruolo iconico di Galadriel in "Il Signore degli Anelli" ha acceso il dibattito sulla disuguaglianza salariale tra le attrici di Hollywood. Il suo collega Orlando Bloom ha anche riconosciuto di essere stato sottopagato per il suo ruolo di Legolas.

