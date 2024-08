- Per il professionista del VfB Demirovic, la Supercoppa è "qualcosa di speciale"

L'attaccante Ermedin Demirovic del VfB Stuttgart considera la DFL Supercoppa un titolo importante. "Per tutti noi, è qualcosa di speciale giocare in una Supercoppa, altrimenti la guardiamo solo in TV. Per me, sarebbe il primo titolo della mia carriera," ha detto prima della partita della squadra della Bundesliga contro i campioni del Bayer Leverkusen su "Sky". "Il primo titolo nella prima partita per il VfB, non mi lamenterei di certo".

Il nuovo acquisto dal FC Augsburg non vuole attribuire il ruolo di favorito al Bayer Leverkusen nel duello con i vicecampioni dello Stuttgart sabato (20:30/Sat.1 e Sky). "È una finale e ovviamente giocano in casa e hanno una buona squadra," ha spiegato il 26enne. "Ma non abbiamo nulla da temere perché abbiamo una super squadra, super giocatori e uno spirito di squadra super. Se portiamo tutto questo in campo questo weekend, allora saremo almeno alla pari."

Demirovic, che il VfB ha portato come sostituto di Serhou Guirassy, passato a Dortmund, per un prezzo di trasferimento di circa 21 milioni di euro, è rimasto impressionato dai suoi nuovi colleghi a Stuttgart. "Ho giocato in diversi teams, ma mai in uno dove l'atteggiamento vincente era così pronunciato," ha detto al "Stuttgarter Zeitung" e al "Stuttgarter Nachrichten" (giovedì).

Nel frattempo, le tifoserie attive di entrambe le squadre hanno annunciato che non supporteranno le loro squadre alla Supercoppa. Il motivo è che la partita organizzata dalla DFL è un evento puramente commerciale privo di qualsiasi significato sportivo.

