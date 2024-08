Per il momento, una corte d'appello federale conferma i limiti della Florida sui trattamenti di affermazione di genere.

Un funzionario giudiziario dello stato ha annunciato a giugno che le restrizioni erano illegali, estendendo un'ordinanza restrittiva emessa in precedenza come parte di una causa intentata da transgender della Florida e dalle loro famiglie. Tuttavia, in una decisione 2-1, un comitato della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il 11° Circuito ha impedito questa decisione del giudice, consentendo allo stato di attuare la legislazione del 2023 mentre ne esamina la validità.

Nella loro sentenza, i giudici della Corte d'Appello Britt Grant e Robert Luck, entrambi nominati dal precedente Presidente Donald Trump, hanno dichiarato: "La Florida subirà danni irreparabili a causa della sua incapacità di eseguire i desideri del suo parlamento, promuovere le preoccupazioni per la salute che stanno alla base della legge e prevenire potenziali rischi per la salute dei suoi bambini".

I giudici hanno suggerito che la corte inferiore ha applicato uno standard eccessivo nell'esaminare la legge, implicando che potrebbero validare le restrizioni in un quadro normativo meno stringente.

La legislazione vieta ai medici, compresi quelli che forniscono ormoni o bloccanti della pubertà, di somministrare tali trattamenti ai minori sotto i 18 anni. Impone inoltre nuove limitazioni all'accesso alle cure di genere per adulti e minori già in trattamento, richiedendo che siano fornite solo da un medico. La legge richiede che il paziente o il suo tutore fornisca il consenso scritto alla cura in presenza del medico, secondo la sentenza.

Nel suo dissenso, il giudice della Corte d'Appello Charles Wilson ha argomentato, sulla base della sentenza di giugno, che il giudice distrettuale Robert Hinkle aveva raccolto prove sufficienti per sostenere che l'adozione della legge era motivata dalla discriminazione contro adulti e minori transgender.

Wilson, nominato dal precedente Presidente Bill Clinton, ha citato varie dichiarazioni fatte dai legislatori dello stato durante l'adozione del progetto di legge che il giudice Hinkle ha utilizzato nella sua decisione di annullarlo.

"Le cure di genere e l'identità transgender sono state rappresentate come 'cattive' in diverse occasioni", ha scritto Wilson. "Inoltre, alcuni sostenitori della legislazione hanno espresso dubbi sulle identità transgender e l'intenzione di impedire ai transgender di vivere nei loro generi autoidentificati".

"Impedire l'accesso alle cure di genere causerà sofferenza inutile", ha dichiarato Wilson nel suo dissenso. "Questa è principalmente una questione medica, in cui i pazienti dovrebbero essere autorizzati a prendere decisioni insieme ai professionisti sanitari, con accesso a informazioni complete e non pregiudiziali".

Gli avvocati che rappresentano i contestatori della legge hanno poi rilasciato una dichiarazione congiunta il lunedì successivo, sostenendo che la decisione della corte "negherà ai transgender adulti e adolescenti cure essenziali e impedirai ai genitori della Florida di prendere decisioni che sono migliori per i loro figli".

I contestatori hanno la possibilità di chiedere l'intervento della Corte Suprema, opzione suggerita dai loro avvocati nella dichiarazione. "I querelanti in questo caso stanno valutando le loro opzioni e prenderanno tutte le misure necessarie per proteggere il loro diritto al trattamento eguale sotto le leggi della Florida, che queste restrizioni contraddicono sfacciatamente", hanno scritto.

CNN ha contattato la Florida per un commento alla sentenza del lunedì.

Il dibattito sulla legislazione in politica è stato acceso, con i critici che argomentano che essa viola i diritti dei transgender e delle loro famiglie.

Despite the committee's decision to allow the law's implementation, the implications of denying gender-affirming care for transgender individuals remain a contentious issue in the realm of politics.

