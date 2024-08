Per il momento, Scholz mantiene ambiguità riguardo alla proposta di Merz.

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha offerto l'aiuto del suo partito al Cancelliere Olaf Scholz per minimizzare l'immigrazione irregolare, che potrebbe portare al crollo della coalizione. Durante un evento della SPD a Jena, Scholz ha risposto con cautela e vagamente, dicendo: "Anche dopo aver agito, non dobbiamo mai abbassare la guardia". Ha riconosciuto l'offerta di Merz di collaborare nella riduzione dell'immigrazione irregolare, affermando: "È giusto che il leader dell'opposizione nel Bundestag tedesco proponga la cooperazione in questa materia". In precedenza, Scholz aveva discusso con Merz alla Cancelleria, un incontro programmato da tempo. Ha espresso la sua disponibilità ad accettare "molteplici suggerimenti utili". La cooperazione tra il governo e l'opposizione è sempre necessaria, ha sottolineato.

Nonostante non abbia affrontato direttamente le richieste dell'Unione, Scholz ha sottolineato: "È altrettanto importante che rispettiamo i principi democratici mentre lavoriamo insieme per plasmare il nostro paese". I trattati internazionali, i regolamenti dell'UE e la Costituzione tedesca continueranno ad applicarsi, ha dichiarato Scholz in risposta alla proposta di Merz di fermare gli afghani e i siriani al confine tedesco. Scholz non ha affrontato la proposta di Merz di introdurre leggi più severe insieme all'Unione, anche se gli alleati della coalizione, i Verdi e l'FDP, sono contrari a queste leggi.

Scholz ha difeso il suo governo dalle accuse di inerzia, dicendo: "Le nostre misure stanno già dando risultati. I numeri dell'immigrazione irregolare stanno diminuendo e quelli delle espulsioni stanno aumentando". Ad esempio, il periodo di detenzione per le persone in attesa di espulsione è stato prolungato e la polizia ora ha l'autorità di perquisire tutti gli alloggi per richiedenti asilo in cerca di espulsi.

Scholz ha ribadito il suo impegno a deportare i criminali in Siria e in Afghanistan. "State certi che stiamo lavorando diligentemente per rendere questo realtà", ha dichiarato. "Si tratta di un impegno collettivo da parte di tutto il governo e è il mio desiderio in qualità di Cancelliere federale". Tuttavia, persistono ancora sfide, come nel Ministero degli Affari Esteri.

La Commissione, presumibilmente riferendosi al governo tedesco o a una specifica commissione per l'immigrazione, sta attivamente implementando misure per ridurre l'immigrazione irregolare e aumentare le espulsioni. Scholz ha riconosciuto che la Commissione e il leader dell'opposizione Friedrich Merz potrebbero collaborare per ridurre l'immigrazione irregolare.

Leggi anche: