- Per i libri di storia, Varfolomeev, campione olimpico di ginnastica

Darja Varfolomeev si è rivolta ai libri di storia. 345 giorni dopo la sua vittoria senza precedenti ai Campionati del Mondo, la 17enne di Schmiden si è incoronata come prima campionessa olimpica tedesca di ginnastica ritmica. Varfolomeev ha trionfato a Parigi nell'all-around con cerchio, palla, clavette e nastro, totalizzando 142.850 punti e scoppiando in lacrime nell'udire i risultati. Questa è stata la prima medaglia per la Federazione Tedesca di Ginnastica (DTB) ai Giochi nella capitale francese e la prima medaglia olimpica di ginnastica dal bronzo di Regina Weber a Los Angeles nel 1984.

Il secondo posto è andato a Borjana Kaleyn della Bulgaria con 140.600 punti, seguita dalla favorita italiana Sofia Raffaeli (136.300). La campionessa tedesca all-around Margarita Kolosov di Potsdam ha chiuso al quarto posto con 135.250 punti.

Le incertezze delle qualificazioni sono svanite

Il giorno prima, durante le qualificazioni, Varfolomeev ha avuto una prestazione traballante. Il suo cerchio è scivolato via e ha attraversato il pavimento, costringendola a finire con un sostituto. Ha anche dovuto affrontare un nodo nel nastro, che le è costato punti preziosi. Despite these setbacks, the double European champion finished second in the qualification behind Raffaeli and ahead of Kaleyn.

However, in the final, there was no sign of the earlier uncertainties. The expressive gymnast presented her routines with high difficulty with apparent ease and high concentration. After three apparatuses, she was already 2.3 points ahead of the second place. After her final ribbon routine, she sighed in relief and received a warm hug from her coach Yuliya Raskina.

La ginnastica ritmica è uno sport olimpico dal 1984, quando Regina Weber è diventata la prima e unica tedesca a vincere una medaglia, un bronzo. La vittoria olimpica di Varfolomeev corona anche un percorso di carriera straordinario. Ha iniziato a praticare ginnastica ritmica all'età di tre anni, come sua madre. All'età di 12 anni, si è trasferita dalla città siberiana di Barnaul in Germania senza i suoi genitori e senza parlare la lingua, grazie al suo nonno tedesco. Ora vive a Fellbach vicino a Stoccarda con suo padre e il suo cane Chihuahua. Sua madre, presente alla vittoria della medaglia d'oro, aveva riconosciuto il suo potenziale fin da subito.

"Era okay come junior," ha detto Raskina, che ha allenato Varfolomeev sin dal suo arrivo in Germania. "L'abbiamo costruita piano, lavorato con lei piano senza stress." L'atteggiamento ambizioso di Varfolomeev l'ha resa il volto della ginnastica ritmica tedesca. Due anni fa, ha vinto il suo primo titolo mondiale con le clavette, e lo scorso anno a Valencia ha ottenuto una vittoria a cinque attrezzi, un'impresa

Leggi anche: