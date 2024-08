Per Heidi Klum, "non è un problema"

Le foto delle vacanze di Heidi Klum suscitano sempre scalpore, poiché la 51enne si abbronza spesso senza top per evitare antiestetiche linee dell'abbronzatura. Questo è particolarmente vero nella sua patria adottiva, gli Stati Uniti, dove viene considerato molto controverso. Klum fatica a capire tutta questa confusione.

Di recente, Heidi Klum ha trascorso un romantico weekend con il marito Tom Kaulitz sull'isola caraibica di Saint Barth. Sulla sua Instagram, la 51enne ha condiviso la sua vacanza con i suoi 12,1 milioni di follower, pubblicando video di baci e scatti sexy. Come al solito, è stato notato che Klum preferisce abbronzarsi senza top per evitare linee dell'abbronzatura antiestetiche. Negli Stati Uniti, dove gli standard sono più conservatori, tali immagini spesso causano scalpore.

Klum, che è stata giudice di "America's Got Talent" per anni, ha recentemente parlato delle sue foto sexy ai margini di una diretta del format di casting USA. "Anche se sono americana, sono anche molto europea. Sono cresciuta con molta nudità in spiaggia, quindi per me non è un grosso problema", ha detto a Fox News Digital.

Quando va in spiaggia senza top, si assicura sempre di non fare nulla di inappropriato. "Vado sempre in una spiaggia dove non c'è molta gente", ha detto la 51enne. Non si è mai sentita di offendere nessuno andando in topless. Parlando delle foto recenti, ha detto che Saint Barth è un'isola francese e la maggior parte delle donne lì va in topless, rendendolo una cosa normale da fare.

"Hans" e "Franz" messi via su richiesta

In un'intervista a "Style Watch" lo scorso anno, Klum ha espresso la sua soddisfazione per il suo corpo: "Mi sento molto a mio agio a essere nuda oggi". A casa nel suo giardino, preferisce essere senza top. La sua ragione è semplice: "Non mi piacciono le linee dell'abbronzatura perché indosso così tanti diversi outfit. Non voglio che si vedano le linee del reggiseno. È molto strategico".

Se qualcuno si offende di "Hans" e "Franz", come Klum chiama i suoi seni, mentre è fuori, è pronta a coprirsi immediately. Ha avuto situazioni in passato in cui è stata richiesta di rimettersi la maglietta in resort americani a causa di reclami. "Il personale veniva da me e diceva: 'Signora, alcune persone qui si lamentano, potrebbe rimettersi la maglietta, per favore?' E io dicevo: 'Non c'è nessuno qui. Chi si lamenta?' Immagino che qualcuno stesse guardando fuori dalla finestra", ha ricordato con divertimento in un'intervista al Daily Mail. Tuttavia, si copriva subito.

Klum e Kaulitz rifiutano un'offerta di threesome

Durante le vacanze per celebrare il loro quinto anniversario di matrimonio, Klum e Kaulitz hanno incontrato qualcuno che sembrava interessato a dare un'occhiata più da vicino a "Hans" e "Franz". Bill Kaulitz ha rivelato nel podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" che sono stati offerti un threesome.

"Heidi e io stavamo guardando questo ragazzo fare alcuni esercizi strani in spiaggia. Era come un mix di Taekwondo o Jiu-Jitsu, qualche tipo di danza-lotta sportiva. Voleva mostrare

