- "Per favore, rimettilo".

Una rarità autentica Xaver Koppmair e Jamie Jesse hanno portato con loro durante la loro visita al mulino di Pulheim: gli amici della zona di Monaco avevano con sé un vecchio bersaglio da tiro.

Come spiega l'esperto Sven Deutschmanek, il bersaglio non proviene da una festa di tiro, ma da una festa del vino o del vignaiolo. Lo suggerisce il disegno artistico sulla parte anteriore e l'iscrizione registrata sul bordo: "Se si colpiscono i bersagli con precisione, un buon vino attende come premio". I fori dei proiettili indicano che il bersaglio da tiro è stato effettivamente utilizzato.

"Bares für Rares": L'esperto valuta oltre il prezzo richiesto

Deutschmanek considera l'oggetto "molto vecchio". Punta l'aquila bicefala degli Asburgo, il che significa che è stato creato non oltre il 1918. L'esperto stima l'epoca di origine intorno al 1880.

I venditori vorrebbero avere 150 euro per il loro vecchio pezzo. Sven Deutschmanek va oltre: stima il valore tra 200 e 300 euro.

Nella stanza del commerciante, l'austriaco Wolfgang Pauritsch mostra immediato interesse per l'oggetto. Inoltre, inizia l'asta a 50 euro. Nel frattempo, Walter "Waldi" Lehnertz gioca con il bersaglio da tiro. Pauritsch non può sopportare di guardare. "Per favore, mettilo giù molto delicatamente, Waldi", chiede il suo collega. "Fammi quel favore".

"Waldi" gioca

Ma "Waldi" non ha intenzione di farlo e allegro spezza il bersaglio in due: "È bello giocare così", dice il commerciante. Nonostante i danni, Pauritsch aumenta la sua offerta a 80 euro. Tuttavia, i due bavaresi non vogliono cedere il bersaglio per quello. Pauritsch offre ora 100 euro, ma quello non è ancora abbastanza: i venditori nominano 150 euro come loro limite.

"Il Wolfgang lo otterrà", dice "Waldi" da parte. "Stai attento, attento a quello che dici, ora sei su un ghiaccio sottile", Pauritsch avverte il suo collega. E poi offre addirittura 160 euro.

Con quello, ottiene il cenno di assenso. E i danni causati da "Waldi" dovrebbero anche essere riparabili: "Quello può essere facilmente incollato", dice Daniel Suppes. L'acquirente è almeno soddisfatto: "Quello è un bersaglio da sogno", dice Pauritsch.

