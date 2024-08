- Per due decenni e mezzo, la "contenitura vuota" della ZDF è stata un alimento base.

Una figura di spicco che anima le conversazioni a colazione, insieme a consigli per la cucina, suggerimenti per l'orto, aggiornamenti sulla salute e notizie di politica, economia e società: questo mix è stato la chiave del successo di "Volle Kanne", il magazine mattutino di ZDF, per 25 anni. Migliaia di persone lo seguono ogni giorno.

Il primo broadcast è andato in onda il 30 agosto 1999, inizialmente chiamato "Volle Kanne, Susanne" e condotto da Susanne Stichler. Nella prossima settimana (a partire dal 26 agosto), il team di "Volle Kanne" celebrerà il suo anniversario e ripercorrerà i momenti salienti della storia del programma. Tra gli ospiti attesi durante la settimana dell'anniversario ci saranno l'atleta estremo Joey Kelly con il figlio Luke, il musicista Thomas Anders e il frontman dei Revolverheld Johannes Strate, accompagnato dal pianista Sebastian Knauer.

"La miscela di argomenti ha affascinato il pubblico per un quarto di secolo", dice la caporedattrice di ZDF Bettina Schausten. "Al tavolo della colazione più rinomato della Germania, discutiamo di ciò che realmente interessa le persone nella loro vita quotidiana".

Dalla Monkeypox allo Yoga del Vino

Per esempio, questo può includere discussioni sull'emergente variante di Monkeypox, un'anteprima del recente festival culturale Ruhrtriennale e un pezzo su yoga del vino, tutti coperti in un intervallo di 85 minuti. Durante la settimana dell'anniversario, questi argomenti includeranno le prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia.

"Gli ultimi anni sono stati difficili per molte persone. Programmi come 'Volle Kanne' portano un senso di comfort e equilibrio nella vita quotidiana delle persone, aiutando a contestualizzare le notizie", ammette Nadine Krüger, che ha condotto il programma (con una breve interruzione) dal 2009.

Il team di "Volle Kanne" interagisce anche con il suo pubblico: le domande dei telespettatori, ad esempio da Facebook, vengono spesso inoltrate agli ospiti della colazione durante la diretta. Quest'anno, tra il 2 gennaio e il 21 agosto, l'udienza media è stata di 0,637 milioni di persone, con una quota di mercato del 15,1% - leggermente superiore alla media del 2023 del 14,2%.

ARD ha sospeso il suo programma concorrente

Si svolgono circa 250 trasmissioni all'anno. "Volle Kanne" va in onda ogni lunedì-venerdì dalle 9:05 alle 10:30 - alternando tra "Morgenmagazin" prodotto da ARD e ZDF come magazine mattutino. Come magazine mattutino, "Volle Kanne" è generalmente privo di concorrenti - ad eccezione di "Sat.1-Frühstücksfernsehen", che continua fino alle 10:00.

"Live nach Neun" di ARD ha copiato la struttura di "Volle Kanne" fino al 2023, ma è stato interrotto dopo circa cinque anni e mezzo. In quel momento, ARD ha citato "risparmi nel budget del programma lineare" per concentrarsi di più sulla biblioteca dei media.

"Connettersi con le persone ogni giorno nella loro vita" - è così che il conduttore di "Volle Kanne" Florian Weiss descrive "forse la maggiore sfida" di "Volle Kanne": "Con tutte le cose che li consumano - dalle notizie attuali alla salute, alla tutela dei consumatori e alle questioni legali, alla cucina, all'orto e al fai da te. Aggiungi un ospite di spicco, e per me, quello è l'apice dell'eccellenza".

Esperti regolari fanno anche parte del cast - ad esempio, Armin Roßmeier e Mario Kotaska come chef, Cynthia Barcomi come "Baking Queen" di Berlino, Ann-Kathrin Otto come designer d'interni, Mick Wewers come tuttofare o Christoph Specht come giornalista medico.

Premiere nell'edizione dell'anniversario

Weiss, come Krüger a 47 anni, è il conduttore principale dal 2021. Ha assunto il ruolo da Ingo Nommsen, che è stato il volto del programma in diretta da Düsseldorf per 20 anni. Per l'edizione dell'anniversario venerdì prossimo (30 agosto), ZDF promette una prima: Krüger e Weiss accoglieranno insieme i telespettatori dallo studio di "Volle Kanne" situato nel Media Harbour di Düsseldorf.

La miscela di argomenti su "Volle Kanne" ha affascinato i telespettatori per decenni, inclusi i dibattiti sugli eventi televisivi e le tendenze. Durante la settimana dell'anniversario, i telespettatori possono aspettarsi un segmento che discuterà delle prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia.

Le domande sulla cucina dei telespettatori sono una caratteristica comune nella diretta, spesso discusse con gli ospiti del mattino, offrendo un'opportunità per il pubblico di interagire con il programma.

