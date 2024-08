- Per diciotto anni, mantennero un silenzio.

C'è stato un silenzio di 18 anni tra le star di "Beverly Hills, 90210" Tori Spelling (51) e Brian Austin Green (51) a causa dei loro ex partner che hanno interrotto la loro amicizia. Secondo il podcast di Green "Oldish", Spelling non ha cercato di mantenere la loro amicizia. Ha descritto la loro ultima conversazione come "sentirsi come se si stesse attraversando un divorzio", con cui Spelling ha concordato.

Tentativi Falliti di Green di Mettersi in Contatto

"Ero a pezzi al pensiero di perdere i contatti poiché eravamo così vicini", ha detto lei. Nonostante i tentativi di Green di mantenere i contatti, alla fine hanno perso i contatti. Ricordava di essere andato a casa di Vincent qualche giorno dopo la fine della serie, sperando di mantenere la loro amicizia. Tuttavia, Spelling stava frequentando il loro co-protagonista Vincent Young (59) all'epoca e non ha ricambiato i suoi sentimenti.

Ricordava come Spelling non lo avesse riconosciuto a una festa di uscita DVD della serie anni dopo, quando era sposata con Dean McDermott (57) e lui era con Megan Fox (38). "Mi sei mancato, e poi sei stato solo scomparso", ha condiviso. Nonostante i suoi tentativi persistenti, alla fine ha rinunciato. "Mi sentivo come se lei non volesse essere amica", ha ammesso.

Il Ruolo dei loro Ex Partner

Spelling ha poi spiegato che la sua relazione difficile con McDermott ha giocato un ruolo. Si è allontanata perché sapeva che lui non era supportive della loro relazione. "Avevi una buona relazione professionale con Vincent, ma non penso che la nostra relazione personale fosse giusta per me", ha aggiunto. Ha evitato persone come lui che si sarebbero alzate per lei.

Spelling non era neanche un fan della relazione di Green con Vanessa Marcil (55). Era "frustrating" vedere cosa stava succedendo e non essere d'accordo con come il suo amico veniva trattato, ma non poteva intervenire perché "le persone devono fare le loro esperienze e trovare il loro modo".

Tuttavia, Spelling e Green hanno recentemente riacceso la loro amicizia. In questioni di cuore, le cose sono cambiate per entrambi: Green ha trovato l'amore con la ballerina australiana Sharna Burgess (39), e hanno annunciato il loro fidanzamento a giugno 2023. Nel frattempo, Spelling ha presentato istanza di divorzio da McDermott alla fine di marzo.

