- Per determinare se il panino contiene alcol sono necessarie ulteriori informazioni.

È ovvio quando si fa la spesa che prodotti come la birra e i cioccolatini ripieni di liquore alle uova contengono alcol. Tuttavia, potresti rimanere sorpreso nel scoprire che anche prodotti come i panini già cotti, l'impasto per pizza, la marzapane e i piccoli panini per hot dog possono contenere piccole quantità di alcol. Questa informazione è spesso nascosta nella stampa piccola sulle confezioni. Pertanto, i centri per i consumatori stanno promuovendo etichette più chiare.

Stephanie Wetzel, coordinatrice del progetto Lebensmittelklarheit presso la Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Tedesche, ha dichiarato che molti clienti non notano la menzione dell'alcol nell'elenco degli ingredienti. Questo è problematico per i bambini e per coloro che evitano deliberatamente l'alcol. Pertanto, lei ritiene che gli alimenti alcolici dovrebbero essere etichettati in modo chiaro, anche per gli alimenti non confezionati e i piatti serviti nei ristoranti.

L'alcol è spesso nascosto nei dolci, nei dessert e nei pasti pronti, secondo un attivista dei consumatori per l'Agenzia Tedesca di Stampa. Le salse per insalata, le insalate fini e le marmellate possono anche contenere alcol. L'elenco degli ingredienti può elencare "etanolo" o "alcol etilico".

La Confederazione dei Panettieri Tedeschi ha spiegato che l'alcol può essere prodotto nell'impasto stesso durante il processo di fermentazione. L'amido nel cereale fornisce zucchero, che il lievito converte in anidride carbonica e alcol. L'anidride carbonica garantisce che il pane abbia volume e non risulti una palla di impasto cotto. L'alcol contribuisce anche alla formazione dell'aroma e a una buona crosta. Tuttavia, la quantità è minima e i prodotti sono destinati alla cottura. L'etichetta nell'elenco degli ingredienti viene considerata sufficiente, ha sottolineato la confederazione.

Al momento, non ci sono piani per nuove etichette di confezionamento nel governo tedesco. Il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ha spiegato che le norme di etichettatura attualmente in vigore a livello UE non includono disposizioni per etichette di avvertimento obbligatorie. L'iniziativa per i cambiamenti è affidata alla Commissione UE. Il ministero sostiene un approccio armonizzato a livello UE per l'etichettatura per prevenire l'abuso di alcol.

Il Federal Institute for Risk Assessment ha dichiarato che l'etanolo dai processi di fermentazione naturale è improbabile che abbia effetti inebrianti o tossici, anche con quantità maggiori consumate da "sottogruppi sensibili" della popolazione. Il riscaldamento durante la cottura dovrebbe portare a una significativa riduzione di qualsiasi contenuto di etanolo.

Il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ha notato che piccole quantità di alcol naturale possono anche essere trovate nei succhi di frutta e nel kefir, che

Leggi anche: