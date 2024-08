- Per certi motivi, ha deciso di eliminare il suo account Twitter ancora una volta.

Jenna Ortega, famosa per il suo ruolo in "Mercoledì" su Netflix, è stata scelta per interpretare il prossimo film di Tim Burton (66 anni), "Beetlejuice Beetlejuice", in uscita a settembre. Ortega, un'attrice americana di 21 anni, sta facendo scalpore nel mondo dello spettacolo. Durante una conversazione sul podcast "Interview" del "New York Times", ha condiviso alcune esperienze inquietanti che ha avuto sulla piattaforma social precedentemente nota come Twitter.

Jenna Ortega ha incontrato contenuti espliciti di se stessa prodotti da AI

Ortega è stata incoraggiata a creare un account Twitter a un'età giovane per migliorare la sua immagine pubblica. Tuttavia, a 14 anni, ha trovato "contenuti alterati" di se stessa più giovane. Quando l'intervistatore ha suggerito che potessero essere "immagini esplicite generate da AI", Ortega ha confermato: "Assolutamente sì".

Inoltre, Ortega ha rivelato di aver ricevuto il suo primo messaggio esplicito a 12 anni, che conteneva un'immagine dei genitali di un uomo. Ha continuato: "E quello era solo la punta dell'iceberg".

"Era ripugnante e mi sentivo a disagio. Mi sentivo inquieta", ha continuato Ortega. Queste e altre esperienze disturbanti l'hanno portata a disattivare il suo account Twitter circa due o tre anni fa. L'uscita di "Mercoledì" su Netflix ha peggiorato la situazione, poiché veniva spesso bombardata con "immagini e foto bizzarre".

"Così ho deciso di cancellarlo perché non potevo rispondere senza essere affrontata da quel tipo di contenuto. Un giorno mi sono svegliata e ho pensato: non ho più bisogno di questo. Quindi l'ho cancellato".

