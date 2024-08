- Per capire le classificazioni degli uomini, si possono ripartire in tre categorie fondamentali.

Ricercatori in Canada, pubblicando i loro risultati nell'estate del 2023, hanno indagato su come gli uomini approcciano il dating. Hanno identificato tre tipi principali di mascolinità che influenzano come gli uomini immaginano i rapporti intimi. Il capo della ricerca, proveniente dall'Università della Columbia Britannica, ha analizzato 92 interviste con uomini eterosessuali di età compresa tra 19 e 43 anni, nonostante le loro diverse background culturali. Sembra che questi tre archetipi siano emersi in modo coerente. In sostanza, le donne sono lasciate a scegliere tra questi tre archetipi.

Tradizionalisti: Questi sono uomini che aderiscono fortemente ai ruoli di genere convenzionali, vedendosi come provider e difensori all'interno dei loro rapporti.

Cercatori di Uguaglianza: Questi uomini mirano a una partnership bilanciata. Apprezzano il rispetto reciproco, la giustizia e il dare e avere uguale.

Futuristi: Questi uomini cercano di raggiungere la parità di genere nei loro partner. Si impegnano in discussioni con il loro partner per stabilire i ruoli, favorendo la comprensione e le responsabilità condivise.

Un'occhiata a questi personaggi getta un po' di luce. I Traditionalisti sembrano vivere negli anni '50. Questi uomini hanno una chiara percezione dei loro doveri, ancora aspettandosi che le donne si attengano ai ruoli tradizionali. "Lei gestisce le faccende domestiche, mentre io mi occupo dei compiti maschili come il lavaggio dell'auto. Aiuto anche con la spesa e le decorazioni domestiche." Questo uomo si considera un patriarca benevolo: "L'uomo si occupa degli affari familiari, assicurando che i rapporti siano equi."

D'altra parte, i Cercatori di Uguaglianza spesso lottano per trovare un equilibrio. L'ideale sembra essere una divisione strutturata del lavoro, come mostrato in una tabella Excel ipotetica. "Ho incontrato disaccordi quando il mio partner sentiva di cucinare più frequentemente di me. Abbiamo risolto questo programmando i pasti in anticipo, assicurando giorni di cucina uguali. Se lei cucina per tre giorni, io cucino per tre giorni anch'io. Seguire un programma strutturato e dividere le responsabilità in modo equo ci ha aiutato a raggiungere la parità."

I Futuristi, however, richiedono un investimento emotivo. Justin, un partecipante, ha dichiarato senza mezzi termini: "Mantenere un rapporto bilanciato richiede impegno, consapevolezza di sé, riflessione sulla società e la comprensione dei propri desideri e di quelli del partner. Richiede una tonnellata di riflessione emotiva per creare un rapporto armonioso, sicuro e che accetti la vulnerabilità."

Immergersi nella realtà dei rapporti

Questo studio fa parte di un programma di ricerca in corso che si concentra sulla salute degli uomini e il legame tra mascolinità e benessere psicologico. Lo scopo era capire come le diverse forme di mascolinità influenzano i rapporti degli uomini e la loro salute mentale. Con sorpresa, queste identità maschili sono state trovate per conferire sia vantaggi che sfide. Questo progetto contribuisce a un contesto più ampio; poiché dagli anni '80, le dinamiche di genere, i ruoli e i rapporti sono cambiati rapidamente, ma la ricerca su questo argomento è minima.

Rimane in gran parte sconosciuto come gli uomini più giovani di oggi costruiscono i loro rapporti nella vita privata, secondo il dottor Oliffe. Lo scopo più ampio del progetto è quello di gettare le basi per relazioni più sane, favorendo un miglior benessere mentale non solo per gli uomini, ma anche per i loro partner e le loro famiglie. Gli uomini che si battono per l'uguaglianza di genere e la giustizia sociale generalmente godono di una migliore salute mentale. Tuttavia, gli uomini che mettono in discussione le norme esistenti di uguaglianza di genere potrebbero affrontare l'isolamento o la critica, che potrebbe anche influire sul loro benessere mentale. È stato scoperto che anche gli uomini che teoricamente appoggiano l'uguaglianza lottano per dividere equamente i compiti domestici 50-50.

Fonte: Medicina Sociale e Medicina

Alla luce dei risultati dello studio, le donne potrebbero trovare difficile scegliere tra questi tre approcci distincti ai rapporti. I Traditionalisti, con la loro aderenza ai ruoli di genere convenzionali, potrebbero richiedere partner che si sentono a proprio agio nell'adempimento dei doveri tradizionali.

Al contrario, i Cercatori di Uguaglianza prosperano in una divisione equa e bilanciata delle responsabilità nei loro rapporti, richiedendo una comunicazione aperta e una collaborazione per stabilire un programma strutturato.

Leggi anche: