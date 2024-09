Per avviare i negoziati, il ministro degli Esteri SPD Roth sostiene un importo "sostanzialmente superiore" di aiuti militari.

07:09 Baerbock: Senza il nostro aiuto, gli ospedali e i bambini sarebbero vulnerabili

La ministra degli Esteri tedesca Baerbock giustifica le consegne di armi occidentali all'Ucraina e mette in guardia contro una riduzione del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe alcun conflitto e alcun morto in Ucraina senza armi difensive è tanto semplice quanto sbagliata," afferma durante un dibattito generale dell'ONU a New York giovedì. "Finché la Russia persevera nel suo assalto, il conflitto continua. Se l'Ucraina smette di difendersi, l'Ucraina è perduta." Il presidente russo Putin ha risposto a un invito a una conferenza di pace bombardando un ospedale pediatrico. Fino a quando Putin non sarà disposto a negoziare, interrompere il nostro sostegno significa "lasciare gli ospedali e i bambini ucraini indifesi. Significa perpetuare crimini di guerra, potenzialmente anche in altri paesi." Baerbock sottolinea che la Russia ha ripetutamente sfidato la sovranità degli stati baltici e dei confini della Polonia.

06:45 Slovenia: Non si può escludere ancora l'uso di armi occidentali di precisione per Kyiv

Il governo sloveno consiglia di non affrettare le conclusioni sull'uso di armi occidentali a lungo raggio sul suolo russo, tenendo conto anche delle riserve tedesche. "È spesso saggio non escludere nulla in anticipo," dice il primo ministro Robert Golob ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York. "Questo è un argomento difficile, ma in questo momento tutte le opzioni dovrebbero essere esaminate e poi scelta la migliore per la situazione attuale." Golob risponde a una domanda sull'utilizzo di missili cruise a lungo raggio, quando Germania e Stati Uniti si oppongono principalmente all'idea. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente vetoato la consegna di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock esorta l'Iran a interrompere l'assistenza alla Russia

La ministra degli Esteri tedesca Baerbock esorta l'Iran a interrompere qualsiasi assistenza alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina e a cessare il trasferimento di missili balistici e droni. Il ministero degli Esteri lo annuncia attraverso la piattaforma X. Baerbock ha parlato con il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump annuncia un incontro con Zelensky

L'ex presidente degli Stati Uniti Trump annuncia un incontro con il presidente ucraino Zelensky venerdì a New York nella Trump Tower di Manhattan. Zelensky, che ha parlato con il presidente Joe Biden giovedì, sta prolungando il suo soggiorno negli Stati Uniti per parlare con Trump. Prima della sua visita negli Stati Uniti, Zelensky ha espresso il desiderio di parlare con Trump, il presidente democratico Joe Biden e la vicepresidentessa Kamala Harris per discutere la sua "strategia di vittoria" per porre fine al conflitto in Ucraina. Leggi qui.

04:25 Harris promette il sostegno a Zelensky e mette in guardia contro Trump

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris promette al presidente ucraino Zelensky il suo sostegno e lancia un avvertimento, senza fare esplicitamente il nome di Trump. "Il mio impegno verso il popolo dell'Ucraina è saldo. (...) Continuerò a sostenere l'Ucraina e lavorerò per garantire che l'Ucraina emerga vittoriosa e goda di sicurezza e prosperità," dice la democratica durante la sua visita a Zelensky a Washington. Avverte che il conflitto non può concludersi senza la partecipazione dell'Ucraina, ma negli Stati Uniti "certi individui" sostengono la fine del conflitto, costringendo l'Ucraina a cedere territori significativi, accettare la neutralità e rinunciare alle garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte si allineano con quelle del presidente russo Putin, afferma, e costituiscono una resa.

02:08 L'Ucraina riferisce attacchi a ovest di Kherson

Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Tomyna Balka a ovest di Kherson, una città sotto il controllo ucraino, giovedì, secondo il governatore di Kherson, Prokrudin. Ha riferito la morte di una donna e il ferimento di un'altra persona su Telegram.

00:55 La Gran Bretagna consegnerà altri sistemi d'artiglieria all'Ucraina

Il Regno Unito consegnerà un altro lotto di sistemi d'artiglieria AS90 auto-propulsion all'esercito ucraino. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati all'Ucraina, con altri sei attesi a breve, secondo il ministero della Difesa britannico.

23:33 L'ONU non ha fondi per aiutare gli ucraini quest'inverno

Le Nazioni Unite affermano di non avere sufficienti fondi per aiutare le persone in Ucraina quest'inverno. "Il livello di finanziamento delle organizzazioni come la nostra è troppo basso per questa stagione," dice Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'UNHCR per l'Ucraina. L'UNHCR ha solo il 47% dei fondi necessari per sostenere i milioni di ucraini sfollati o colpiti dal conflitto. Lo scorso anno, l'UNHCR era finanziato al 70% a questa data.

22:13 Biden: gli Stati Uniti aumenteranno l'aiuto all'Ucraina

Il presidente Joe Biden annuncia che gli Stati Uniti aumenteranno il loro sostegno all'Ucraina durante il resto del suo mandato. Ciò rafforzerà la posizione di Kyiv nei negoziati, dice prima di un incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden terminerà a gennaio, mentre la vicepresidentessa Kamala Harris o il repubblicano Donald Trump si orientano verso un coinvolgimento statunitense ridotto in Ucraina.

21:34 L'Ucraina: la Russia sta pianificando di intensificare gli attacchi vicino a Zaporizhzhia

Secondo i rapporti di intelligence ucraini, le forze militari russe si aspettano di intensificare le loro azioni aggressive nella regione di Zaporizhzhia nelle prossime ore. Un portavoce delle truppe situate nel sud dell'Ucraina ha dichiarato in televisione nazionale, "C'è un'indicazione di intensificazione della situazione nel settore del fronte nella regione di Zaporizhzhia." Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi [della Russia], e possiamo ipotizzare che questo numero potrebbe aumentare, poiché la nostra intelligence suggerisce che il nemico sta assembl

21:00 Biden incontra Zelensky: la Russia non trionferàDurante il loro primo incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha garantito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il sostegno incondizionato degli Stati Uniti. "La Russia non trionferà, l'Ucraina sì", ha detto Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office della Casa Bianca: "E staremo al tuo fianco in ogni passo". Scopri di più qui.

