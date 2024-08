Per anche i più bravi olimpionici, la vita dopo i Giochi può essere come scendere da quella scogliera.

È queste emozioni che definiscono le Olimpiadi, questi momenti di liberazione dopo anni di controllo e sacrificio. Ma presto, quando gli atleti tornano a casa, tutte queste emozioni, questi immensi alti di gareggiare alle Olimpiadi o vincere una medaglia possono svanire in ciò che è stato chiamato "il post-Olimpiade blues" – un fenomeno ancora relativamente poco studiato che è stato evidenziato dagli atleti stessi.

“Ha similitudini con chiunque abbia fatto qualcosa per molto tempo”, ha detto il più decorato olimpionico invernale degli Stati Uniti Apolo Ohno a CNN Sport. “Si sentono come se fosse ciò per cui sono stati creati, erano bravi in esso. E poi, con uno schiocco di dita, non è più disponibile e ora devono andare a fare qualcos'altro”.

La domanda che spesso viene posta agli atleti durante le conferenze stampa dopo le loro gare è: "E ora?". Cosa fai dopo aver raggiunto il tuo lavoro della vita? Cosa accade quando torni a casa dopo essere diventato improvvisamente un nome familiare? Dove vai dopo aver recitato nella più grande manifestazione della Terra? Cosa fai se devi aspettare altri quattro anni per raggiungere i tuoi obiettivi?

Anche mentre gli atleti si crogiolano nella gloria dei loro successi, tornare e riadattarsi a una vita diversa e normale dopo le Olimpiadi può essere difficile. E mentre ciascuno ritorna al proprio specifico insieme di pressioni, per alcuni quei "blues" possono persistere, radicarsi e trasformarsi in periodi di depressione, anche per gli atleti che hanno vinto medaglie d'oro.

“Sei su un alto e non hai veramente la possibilità di capire ciò che hai fatto, per iniziare. E non hai veramente la possibilità di scendere e rilassarti. È come se fossi su questo alto e all'improvviso precipiti giù dalla scogliera”, ha detto Allison Schmitt, la nuotatrice americana che ha vinto 10 medaglie olimpiche – quattro delle quali d'oro – e ha completato una laurea magistrale in lavoro sociale, a CNN Sport.

“Potremmo essere visti come superumani in TV e potremmo sentirci superumani quando vinciamo medaglia d'oro dopo medaglia d'oro, ma a un certo punto ogni alto ha un basso e va bene avere quel basso, ma non va bene isolarsi come ho fatto io”.

‘Quando la giostra ha colpito’

Schmitt irradiava energia nei momenti prima della gara che avrebbe cambiato la sua vita, mordendosi il labbro e saltellando sul bordo della piscina, preparandosi per i minuti successivi. Già a quelle Olimpiadi a Londra, aveva vinto una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100m stile libero e una d'argento nei 400m stile libero, eguagliando il suo bottino di medaglie di Pechino.

Alla sua sinistra c'era Camille Muffat, la recentemente incoronata campionessa olimpica dei 400m stile libero; alla sua destra c'era Federica Pellegrini, la campionessa olimpica in carica e detentrice del record del mondo. In meno di due minuti – un minuto e 53 secondi per l'esattezza – Schmitt li avrebbe battuti entrambi, diventando una campionessa olimpica, stabilendo un record olimpico e raggiungendo l'obiettivo per cui lei, così come la sua famiglia e gli amici, aveva sacrificato così tanto.

Si era dedicata tutta la vita a questo obiettivo, aveva perso il ballo del diploma e la laurea, aveva "messo in standby" parti della sua vita, aveva saltato un anno e aveva lasciato il college all'ultimo anno per trasferirsi in una città dove non conosceva nessuno per "allenarsi esclusivamente".

Alla fine, ha prodotto una performance perfetta, finendo la gara con abbastanza tempo per afferrare il divisore di corsia e alzare la mano verso il cielo in trionfo prima che i suoi concorrenti avessero anche solo toccato il muro.

“Ricordo uno degli allenatori che mi diceva dopo i 200 stile libero... ‘Sei su una nuvola nove, devo pizzicarti?’ E io sono tipo, ‘No, lasciami vivere in questo momento. Lasciami gustare questa sensazione’”, ricorda Schmitt.

Il resto delle Olimpiadi di Londra è passato in una nebbia d'oro per lei mentre vinceva altri due titoli olimpici nella staffetta 4x200m stile libero e nella staffetta 4x100m misti.

“Durante quelle Olimpiadi, ero su un'alta completamente e tornare indietro, è stato allora che la giostra ha colpito”, dice.

È tornata a casa negli Stati Uniti come un volto riconoscibile, qualcuno le cui gesta erano state trasmesse in milioni di case in tutto il mondo.

“Sono partita come Allison Schmitt e sono tornata come Allison Schmitt, la medaglia d'oro, e ci sono persone che ti guardano non come un essere umano e sono tipo, ‘Oh c'è una medaglia d'oro, c'è quella ragazza nuotatrice’. È come, ti sento, sono ancora un essere umano e sento ancora te che bisbigli di me. Ti vedo la mascella cadere e fissarmi”, ha detto.

“Ti dicono così spesso quando torni dalle Olimpiadi quanto vorrebbero essere te, quanto sei fortunata... quanto farebbero qualsiasi cosa per quelle medaglie d'oro”, ha aggiunto. “E non credo che si rendano conto di ciò che è stato necessario per ottenere quelle medaglie d'oro, tutti i sacrifici, tutto il duro lavoro, tutte le tensioni fisiche, mentali ed emotive che hai sul tuo corpo”.

Lottando per far fronte e sentendosi come se non fosse più la solita "allegra e ottimista" se stessa, Schmitt ha iniziato a isolarsi man mano che la sua salute mentale peggiorava e ha provato a fare terapia, ma non ha trovato affinità con il primo terapeuta e, non comprendendo appieno la terapia in quel momento, non ha cercato un altro.

**"Continuavo a isolarmi, era come se stessi solo dormendo perché almeno quando dormo non posso sentire tutto questo. E così mi addormentavo piangendo. È stato necessario aspettare fino a gennaio del 2015, quando ero al mio punto più basso, perché qualcuno mi dicesse: 'Andiamo a cercare aiuto'. Ho risposto: 'Immagino di essere arrivata a un punto in cui voglio mettere fine alla mia vita, voglio fare tutte queste cose, non so cosa altro fare'."

Ha trovato un altro terapeuta con cui ha trovato affinità e attribuisce il fatto di presentarsi per i suoi compagni di squadra, così come il nuoto stesso, per averle salvato la vita. Poi, sua cugina di 17 anni si è tolta la vita nel maggio del 2015, spingendo Schmitt a parlare delle sue esperienze in terapia quando ancora era stigmatizzata, nella speranza che potesse aiutare gli altri.

Alla fine, è tornata alle Olimpiadi e ha vinto un'altra medaglia d'oro nella staffetta 4x200m stile libero e una d'argento nella 4x100m stile libero ai Giochi di Rio del 2016, prima di continuare alle Olimpiadi di Tokyo dove ha vinto rispettivamente una medaglia d'argento e di bronzo in quegli stessi eventi.

'Una trappola che la mente può creare'

Quando Ohno ha vinto la sua prima medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Salt Lake City del 2002, è diventato il primo campione olimpico di short track maschile degli Stati Uniti. È diventato il volto di questo sport nel suo paese per i successivi dieci anni, vincendo otto medaglie olimpiche - tra cui due ori - prima di scrivere due libri sulla sua carriera sportiva e sulla sua metamorfosi in imprenditore.

"La mia vita è cambiata letteralmente in un arco di 24 ore", ha detto ricordando la sua prima medaglia d'oro olimpica.

"Non ero più quell'atleta relativamente sconosciuto... ora il mio nome e la mia foto e il mio viso erano ovunque e non sapevo come rispondere a tutto questo. Non sapevo come comportarmi. Non credo che ci sia nulla al mondo che possa prepararti alla fama istantanea o alla riconoscibilità istantanea.

"Man mano che invecchio, mi rendo conto che probabilmente la maggior parte di queste cose non erano vere, ma inizi a credere in qualcosa: questo è ciò che il mondo crede che io debba essere, questo è come il mondo crede che io debba agire e rispondere, questo è chi il mondo pensa che io debba essere con e tutte queste cose. Ci vuole tempo per vivere in modo autentico a se stessi e anche per rispettare i valori che si vogliono sostenere."

È tentatore pensare che le storie che catturano il mondo durante le Olimpiadi finiscano in modo ordinato quando i Giochi si concludono, che gli atleti che compiono imprese sovrumane se ne vadano al tramonto.

"È certamente una trappola che la mente e, in certa misura, i media possono creare, se vinci questa medaglia poi sarai felice per sempre", ha detto lo psicologo sportivo Peter Haberl, che ha lavorato con il USOPC per 18 anni fino al 2023 e ora lavora con la squadra femminile di hockey su prato dell'India, a CNN Sport.

"E così non funziona la vita. Se prepariamo adeguatamente l'atleta, allora non si tratta solo di raggiungere la vetta, ma anche di ciò che viene dopo."

Man mano che gli atleti, come Schmitt e Ohno, parlano delle pressioni per vincere l'oro e di come queste pressioni cambino se si raggiunge quell'obiettivo, sempre più atleti hanno risposto.

Il nuotatore britannico Adam Peaty, che ha vinto tre medaglie d'oro e tre d'argento olimpiche, ha detto alla BBC in maggio 2023 che "una medaglia d'oro è la cosa più fredda che indosserai mai... perché pensi che risolverà tutti i tuoi problemi. Non lo farà".

Ha preso una pausa dallo sport prima di vincere una medaglia d'argento a Parigi e ha parlato di depressione e problemi con l'alcol. "Ho fatto una pausa perché ero in questa ricerca incessante di una medaglia d'oro o un record del mondo e ho guardato avanti e ho detto: 'Va bene, se ottengo questo, la mia vita è risolta o migliorata?', No", ha detto Peaty alla BBC.

Nel 2020, Michael Phelps ha prodotto e narrato un documentario HBO, "The Weight of Gold", che dettaglia queste pressioni e critica l'assenza di supporto da parte dei governi. "Davvero, dopo ogni Olimpiade, penso di essere caduto in uno stato di depressione", ha detto nel 2018.

Poi, Simone Biles si è ritirata da diverse gare alle Olimpiadi di Tokyo a causa dei "twisties", un blocco mentale che fa perdere ai ginnasti la cognizione di sé nell'aria. Al suo ritorno allo sport, ha sia consolidato il suo status di migliore ginnasta di tutti i tempi che ha cambiato i discorsi sulla salute mentale, sia dentro che fuori dallo sport.

Man mano che gli atleti hanno fatto sentire la loro voce e hanno dettagliato le pressioni prima, durante e dopo i Giochi Olimpici, ci sono state alcune risposte da parte del Comitato Olimpico Internazionale (IOC) e delle federazioni nazionali.

"Gli atleti sono prima di tutto persone e la loro salute globale dovrebbe essere presa in carico", dice Kirsty Burrows, responsabile dell'unità per la sicurezza dello sport presso l'IOC, a CNN Sport. "Nella corsa alle Olimpiadi, c'è chiaramente un'enorme attenzione alla loro identità atletica... e si tratta di bilanciare questo e assicurarsi che dopo le Olimpiadi, alcuni atleti possano avere difficoltà con... la loro identità atletica e non atletica".

C'è una linea di aiuto per gli atleti disponibile in oltre 70 lingue sia durante che dopo i Giochi, più di 165 ufficiali di benessere degli atleti formati in tutela o come professionisti della salute mentale e una "zona mentale" sopra la palestra nel Villaggio Olimpico per la prima volta, dove gli atleti possono fare esercizi di consapevolezza, contribuire a un muro di positività o trascorrere del tempo in una capsula di disconnessione, ha detto Burrows.

Lei aggiunge che ci sono corsi disponibili che dettagliano "il recupero psicologico dagli eventi importanti" nonché un programma che aiuta gli atleti in pensione a transitare in una carriera non atletica.

Per Haberl come psicologo sportivo, ha detto che il suo ruolo è preparare "l'atleta a condurre una vita ricca e significativa", incoraggiarli a "separare e differenziare gli obiettivi dai valori" e aiutarli a vedere che l'attenzione intorno ai Giochi è un'illusione.

'Tutto sembra importare'

Per quasi ogni sport incluso nel programma, i Giochi Olimpici rappresentano il premio più grande disponibile e la loro unica occasione di esposizione mainstream, aumentando le pressioni per vincere una medaglia o partecipare. La pressione per esibirsi è diversa rispetto ad altri sport professionistici che hanno competizioni popolari annualmente.

"La maggior parte degli atleti olimpici compete in arene che sono normalmente piuttosto vuote", dice Ohno. "E non c'è molto denaro per i premi. Non c'è stipendio, a seconda dello sport, ovviamente nello sci, nel nuoto e nella ginnastica ci sono alcuni grandi dollari degli sponsor, ma pensiamo a tutti gli sport che non sono tradizionali. Non c'è un vero mercato per quelli."

La pressione è quasi inconcepibile, i margini tra la vittoria e la sconfitta sottilissimi. Né Noah Lyles né Kishane Thompson sapevano chi aveva vinto la finale maschile dei 100 metri a Parigi domenica finché una foto finish non ha mostrato il torace di Lyles millimetri avanti a Thompson sulla linea; solo 12 decimi di secondo separavano gli otto uomini nella finale. Nel proprio sport di short track speed skating, Ohno sa che qualsiasi cosa può andare storta nella lotta per le posizioni e nei piccoli margini di vittoria.

"Sappiamo che quando vado ai Giochi Olimpici e potrei mancare il podio effettivo per due scatti delle dita proprio così, all'improvviso l'allenamento di oggi, quattro anni prima dei Giochi sembra importare davvero", dice. "Ecco perché vediamo questa incredibile ossessione intorno all'allenamento e alla costanza del modello e della routine degli atleti... perché sappiamo che i margini sono così stretti... e sentiamo che ogni singola cosa che entra nel nostro allenamento, nella nostra preparazione mentale, nel nostro recupero, nel sonno, nel cibo, nell'attrezzatura, tutto sembra importare".

Dopo le Olimpiadi, le emozioni e gli alti provati dagli atleti possono svanire, portando a ciò che viene chiamato "il blues post-olimpici". (dalla seconda

