Per alcuni viaggiatori non residenti, organizzare un viaggio in Cina può rivelarsi una sfida, perché spesso i vari ostacoli ostacolano la loro esperienza.

Visa per la Cina: come funziona?

Le applicazioni per il visto possono essere complesse, mentre i voli internazionali sono limitati e più costosi al momento a causa della ridotta domanda e dei crescenti costi per diverse compagnie aeree per attraversare lo spazio aereo russo.

Navigare in questa società altamente meccanizzata, che vanta il suo mondo digitale, può essere scoraggiante, specialmente per i turisti principianti. Tuttavia, ci sono segni di trasformazione.

La Cina ha intensificato le iniziative per attirare i turisti globali dopo il sollevamento delle restrizioni post-pandemia alla fine del 2022. Attuando politiche accomodanti e incoraggiando la partecipazione del settore privato, il paese ora offre esenzioni dal visto per numerosi paesi e ha istituito una politica di transito senza visto per 144 ore in un numero crescente di punti di ingresso.

Portafogli digitali come Alipay e WeChat hanno adattato i loro servizi e procedure per soddisfare i forestieri, semplificando i processi di configurazione complessi e accettando carte di credito internazionali. Gli hotel locali e le attrazioni turistiche sono anche invitati ad accettare carte di credito internazionali, che non sono comunemente utilizzate dai commercianti cinesi. Alcune città, come Pechino, offrono pass tutto compreso che consentono pagamenti elettronici per servizi come le tasse di ingresso e i trasporti pubblici.

I dati confermano l'impatto di queste misure. La Cina ha accolto circa 14 milioni di visitatori stranieri nel primo semestre del 2024, con un aumento del 152,7% rispetto al 2023, secondo l'Amministrazione cinese per l'immigrazione. Circa la metà di questi viaggiatori è entrata nel paese utilizzando diverse politiche di esenzione dal visto.

Sebbene ancora lontani dalle cifre pre-pandemia, dove 98 milioni di visitatori stranieri hanno viaggiato in Cina nel 2019, gli esperti del settore sono ottimisti riguardo a questa tendenza in aumento.

"Grazie alla nuova politica di esenzione dal visto per 15 giorni per alcuni paesi, abbiamo osservato un aumento dei turisti da quelle regioni nell'ultimo anno circa", nota Denny Tian, esperto di viaggi e responsabile di The China Guide, un'agenzia di viaggi con sede a Pechino.

Viaggiare in Cina nel 2024

Gabriela Correia, una 25enne medico portoghese, è andata a Shanghai e Pechino con il suo compagno americano nel giugno di quest'anno, entrando nel paese sotto la politica di transito senza visto per 144 ore. Questa politica consente ai turisti di 54 paesi (compresi Portogallo e Stati Uniti) di fare una sosta in diverse località designate della Cina per un massimo di sei giorni durante il viaggio verso un terzo paese.

"Pianificare un viaggio in Cina presenta una serie di sfide uniche rispetto ad altre parti del mondo", dice Correia, che ha visitato 47 paesi finora.

"Le informazioni che si possono trovare online sono scarse a causa del numero relativamente basso di occidentali che visitano la Cina, e Google Maps è limitato in Cina".

L'esperto di viaggi Tian condivide che la barriera linguistica è stata a lungo un ostacolo significativo per i viaggiatori internazionali.

"Molti posti forniscono informazioni solo in cinese", dice. "La maggior parte del personale non parla inglese".

Tuttavia, consiglia che ci sono soluzioni per superare questi ostacoli utilizzando app di traduzione. Inoltre, alcuni aeroporti hanno preso ulteriori misure assumendo personale multilingue per accogliere i visitatori in diverse lingue.

"Non parlare cinese ha sicuramente posto alcune sfide, ma direi che ha reso questo viaggio ancora più emozionante", dice Correia.

"Le persone sono incredibilmente accoglienti e si impegnano per far funzionare le cose. Siamo riusciti a goderci un'esperienza fantastica in un ristorante specializzato in tè nonostante nessuno del personale parlasse inglese. Abbiamo utilizzato la funzione di traduzione delle immagini di Google Translate per tradurre il menu e alla fine abbiamo gustato una cheesecake invece del pane al formaggio che avevamo richiesto come antipasto, ma chi non apprezza un extra dessert?"

Correia ha fatto notare che molti ristoranti richiedono ai clienti di ordinare tramite un codice QR collegato ad Alipay, che ora presenta una funzione di traduzione integrata nell'app, consentendo ai visitatori internazionali di comprendere il menu.

La coppia è riuscita ad avere un viaggio fantastico esplorando in modo indipendente senza conoscere il cinese, ma hanno deciso di ingaggiare una guida privata per la visita alla Grande Muraglia, "perché semplifica la logistica e consente di accedere a sezioni meno visitate della Muraglia".

La coppia è rimasta colpita "dalle diverse e abbondanti tradizioni culinarie", dall'architettura futuristica e storica coloniale lungo il waterfront di Shanghai, nonché dalle viste e dalla discesa con il toboggan alla Grande Muraglia di Mutianyu a Pechino.

Correia afferma che l'esperienza ha cambiato la sua prospettiva sulla Cina e sta già pianificando il prossimo viaggio.

"Al momento, il Parco Nazionale della Foresta di Zhangjiajie è in cima alla mia lista per il mio prossimo viaggio in Cina", dice, facendo riferimento a un parco nazionale nella provincia di Hunan che si dice abbia ispirato i paesaggi del film "Avatar".

Stai preparando il viaggio dei tuoi sogni in questo vasto paese? Abbiamo compilato una guida alle domande più frequenti sul viaggio in Cina.

FAQ sul viaggio in Cina

È necessario un visto per visitare la Cina?

Ecco dove le cose possono diventare complesse. Ci sono state molte annunci e cambi recenti e cercheremo di coprire gli aspetti principali.

La Cina ha sviluppato accordi di esenzione dal visto reciproca con 23 paesi, come Singapore e Thailandia, e una nuova politica di esenzione unilaterale per 15 passaporti aggiuntivi.

Questi 15 paesi che godono dell'esenzione dal visto fino al 31 dicembre 2025 sono Austria, Australia, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna e Svizzera.

I cittadini di questi paesi possono visitare la Cina per un massimo di 15 giorni senza visto.

Data la velocità con cui evolvono gli affari diplomatici, è saggio consultare il Centro di servizi per le applicazioni del visto cinese o il sito web degli affari esteri del tuo paese per le informazioni più recenti sugli accordi di ingresso prima di confermare i tuoi piani di viaggio.

Se il tuo paese non è sulla lista delle esenzioni dal visto o preferisci non visitare la Cina durante una sosta (ulteriori dettagli di seguito), dovrai richiedere un visto turistico.

Fortunatamente, il processo di applicazione per i turisti americani in Cina è diventato più semplice a partire dal gennaio 2024. I richiedenti non sono più tenuti a presentare documenti come biglietti aerei di andata e ritorno, prenotazioni alberghiere, itinerari o lettere di invito. È possibile trovare l'elenco aggiornato dei documenti richiesti per i richiedenti il visto turistico sul sito del Consolato Generale della Cina a New York.

I cittadini di altri paesi che richiedono il visto possono visitare Cina Online Visa Application per trovare il centro di elaborazione più vicino e compilare la domanda online.

Quali sono le politiche di transito senza visto di 144 ore e 72 ore?

La Cina offre due politiche di transito senza visto che consentono ai viaggiatori di alcuni paesi di soggiornare in Cina per un massimo di tre o sei giorni. Tuttavia, ciò si applica solo ai viaggiatori che hanno in programma di proseguire per un terzo paese in seguito.

Paesi come il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono tra i 54 paesi ammessi al transito attraverso la Cina per sei giorni.

Per rispettare queste politiche, i viaggiatori devono presentare la prova dei loro biglietti per voli, treni o navi, dimostrando il loro viaggio successivo verso una destinazione fuori dal loro paese di partenza. Hong Kong e Macao sono considerati destinazioni terze ai sensi di queste politiche.

Despite the visa-free transit privilege, travelers face certain restrictions, particularly with regard to their destination choices. They may only travel within 41 designated ports in 19 Chinese provinces, including Beijing and Shanghai, and exploring the country via China's extensive high-speed railway network is not an option for those using the visa-free transit programs.

Correira e il suo ragazzo sono riusciti a ottenere due permessi di transito senza visto visitando un'altra parte dell'Asia tra le loro visite a Shanghai e Pechino. Per ulteriori informazioni, consultare la spiegazione dettagliata della politica di transito senza visto del governo di Shanghai.

Posso visitare il Tibet?

I viaggiatori generalmente non hanno bisogno di unirsi a un tour guidato o a un gruppo per la maggior parte della Cina, a meno che non intendano visitare la Regione Autonoma del Tibet.

I viaggiatori internazionali sono tenuti a ottenere un permesso di viaggio per il Tibet prima di entrare nella regione. Questo permesso può essere ottenuto presentando una domanda attraverso un'agenzia di viaggio certificata, che richiede anche ai partecipanti di unirsi a un tour guidato o di organizzare un autista, un'auto e l'alloggio in hotel.

Ho bisogno di visti per Hong Kong e Macao?

Hong Kong, Macao e la Cina continentale hanno requisiti di visto distinti. Hong Kong offre l'ingresso senza visto per circa 170 cittadini per un periodo di 7 a 180 giorni. Per i requisiti di visto specifici, visitare il sito del Dipartimento dell'Immigrazione di Hong Kong. D'altra parte, 80 cittadini internazionali possono entrare a Macao senza visto. È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito del governo di Macao.

E Hainan?

Hainan, una provincia isolana meridionale della Cina spesso chiamata la "Hawaii della Cina", ha una politica di visto relativamente flessibile rispetto al continente. Offre l'ingresso senza visto per 30 giorni ai titolari di passaporto di 59 paesi, ma i viaggiatori di questa politica non possono lasciare l'isola per esplorare altre regioni della Cina.

Posso usare il mio smartphone e le app in Cina?

I telefoni cellulari e le applicazioni possono essere utilizzati in Cina continentale, ma app popolari come Instagram, TikTok, Facebook e Google sono bloccate. L'utilizzo di un piano di itineranza dati internazionale o di una scheda SIM per viaggiatori con VPN consentirà di accedere a queste app. Tuttavia, una volta connessi alla Wi-Fi locale, queste restrizioni verranno ripristinate. "Molti siti web che utilizziamo noi occidentali sono limitati in Cina", spiega Correira. "La Wi-Fi nei ristoranti e negli hotel non consente di utilizzare Google, Instagram, Facebook o WhatsApp, e se si acquista una SIM locale all'arrivo, queste limitazioni si applicano ancora. Il mio suggerimento: utilizzare assolutamente una eSIM che può essere acquistata in anticipo e attivata lì per evitare questi problemi e restare connessi con amici e parenti". Le eSIM di società come Airalo o Airsim garantiscono che i vostri dispositivi funzionino perfettamente in Cina e forniscono l'accesso illimitato alle app essenziali.

Posso configurare il mio smartphone per i pagamenti mobili?

Molte persone si preoccupano dei pagamenti in Cina, credendo che i pagamenti mobili abbiano completamente sostituito il contante. Tuttavia, è importante capire che le carte di credito internazionali non sono accettate altrettanto ampiamente nei negozi e attrazioni locali come alcuni potrebbero pensare. Diversi servizi di portafoglio mobile, come WeChat Pay e Alipay, sono accettati da la maggior parte dei negozi cinesi. Entrambe le app possono essere collegate alle carte di credito internazionali, con un limite di transazione di 500 USD. Per aumentare il limite, gli utenti possono fornire documenti di identificazione e numeri di telefono, con l'approvazione attesa in pochi giorni.

Le app potrebbero non essere molto accoglienti nei confronti degli stranieri, poiché spesso appaiono informazioni in cinese all'interno di esse. Tuttavia, il processo di configurazione delle app per gli estranei è relativamente semplice, secondo Tian (La Guida della Cina ha fornito una guida dettagliata per configurare un account Alipay).

Se si desidera evitare l'utilizzo delle app, è possibile optare per i pagamenti in contanti e scegliere i luoghi che accettano le carte di credito internazionali. Nonostante il contante sia valido, alcune persone, come gli autisti di taxi, potrebbero non essere receptive ad esso. Le piccole denominazioni sarebbero utili, poiché molti piccoli negozi potrebbero non avere il resto.

Beijing, d'altra parte, ha introdotto la "Beijing Pass", una carta di viaggio multifunzione che copre le tariffe dei trasporti pubblici e l'accesso a numerosi luoghi turistici. È possibile acquistare questa carta negli aeroporti e nella maggior parte delle stazioni della metropolitana.

Le attività commerciali accetteranno mai le carte di credito internazionali?

La risposta è principalmente negativa.

Tuttavia, potrebbe esserci in corso un lavoro in corso.

Il governo cinese ha annunciato piani per rendere obbligatorio l'accettazione delle carte di credito nei tre stelle e hotel di livello superiore, nonché nelle attrazioni turistiche e resort di livello nazionale.

Avvertimenti contro danni fisici o minacce ai turisti, tuttavia, hanno spinto alcuni paesi a emanare avvertimenti e raccomandazioni per i viaggiatori che stanno valutando una visita.

Gli Stati Uniti hanno imposto un livello 3 di avvertimento per i viaggiatori per la Cina continentale, consigliando ai cittadini di riconsiderare il viaggio a causa dell'applicazione incerta delle leggi locali.

Il Canada consiglia ai suoi residenti di esercitare la massima cautela in Cina, citando il rischio di applicazione arbitraria delle leggi locali.

Correira, un medico, aveva delle riserve prima di intraprendere il suo viaggio, in particolare riguardo alla sicurezza politica, considerando l'avvertimento del Dipartimento di Stato USA per la Cina.

Nonostante le sue preoccupazioni, ha trovato le autorità accoglienti e utili, sottolineando l'importanza di mantenere il rispetto in qualsiasi luogo. Si è sentita sicura per tutto il viaggio e non ha incontrato alcun incontro ostile.

App utili da installare prima della partenza

Inoltre alle raccomandazioni per configurare i sistemi di pagamento mobile e ottenere un e-SIM per il viaggio, ci sono diverse app utili che semplificheranno la tua avventura. Di seguito alcune raccomandazioni:

Gaode Maps o Baidu Maps

Google Maps è inefficace in Cina senza un VPN e anche con uno la navigazione può essere problematica.

Gaode Maps e Baidu Maps funzionano abbastanza bene con il pinyin, il sistema di romanizzazione dei caratteri cinesi utilizzato in Cina.

Per gli utenti iPhone, Apple Maps funziona anche in Cina.

"Dopo aver raggiunto la nostra destinazione, la navigazione è diventata molto più semplice del previsto grazie al funzionamento perfetto di Apple Maps," condivide Correira la sua esperienza.

MetroMan

Questa app per i trasporti copre i principali sistemi di metropolitana in Cina, fornendo informazioni in inglese.

L'app include anche una funzione mappa che evidenzia i punti di interesse vicini, tra cui ristoranti e attrazioni.

La maggior parte dei sistemi di metropolitana cinesi sono moderni e ragionevolmente user-friendly, con segnaletica bilingue.

È importante notare che i controlli di sicurezza sono diffusi in molte stazioni della metropolitana in Cina. Alcuni controlli sono più stringenti di altri, causando ingorghi durante le ore di punta. In alcuni casi, attraversare un metal detector potrebbe ostacolare la tua capacità di salire su un treno se hai recentemente acquistato coltelli o forbici.

WeChat

Anche se non usi WeChat per la sua funzionalità di pagamento, è ancora uno strumento conveniente per scambiare informazioni di contatto con un amico locale, sfogliare un menu del ristorante e acquistare biglietti del treno ad alta velocità.

Molte importanti aziende cinesi di e-commerce, come Didi (la versione cinese di Uber) e 12306 (la piattaforma digitale per la China Railway Company), hanno i loro widget o mini-programmi su WeChat.

Alipay

Se la complessità di WeChat è troppo, Alipay potrebbe essere una migliore opzione. Sono disponibili versioni internazionali e nazionali dell'app; la versione internazionale ti consente di collegare la tua carta di credito internazionale ad essa.

Didi

Didi è l'app di ride-hailing della Cina. Puoi collegare l'app con una carta di credito internazionale.

Didi è anche accessibile all'interno delle app Alipay e WeChat; se hai una delle app di pagamento, puoi noleggiare un'auto direttamente senza dover scaricare l'app Didi.

Trip.com

Trip.com è la piattaforma di prenotazione dei viaggi internazionali di Ctrip.

Trip.com è un modo facile per prenotare biglietti del treno ad alta velocità, biglietti per attrazioni e hotel in Cina.

Baidu Translate

Baidu Translate è un'app di traduzione gratuita sviluppata da Baidu, il principale motore di ricerca cinese.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui viaggi globali, ma la Cina sta gradualmente riaprendo ai turisti stranieri. Ad esempio, hanno implementato esenzioni dal visto per

Leggi anche: