Per alcuni ebrei americani, il percorso verso la cittadinanza tedesca apre opzioni che i loro antenati non avevano mai avuto.

Egli ha antenati che sono stati uccisi nell'Olocausto e i suoi nonni ebrei sono stati costretti a fuggire dalle loro case lì negli anni '20 mentre l'influenza nazista iniziava a crescere.

“C'è sempre stata questa sensazione non solo che i nazisti avevano ucciso la famiglia, ma che l'intero paese lo aveva fatto,” ha detto Mayerowitz, 46 anni, i cui genitori si rifiutavano di avere prodotti tedeschi in casa o di guidare un'auto tedesca.

Ma quando l'ex reporter politico diventato consulente di viaggio si è trovato davanti al consolato tedesco di New York nel maggio 2024 durante una “molto commovente” cerimonia di naturalizzazione per diventare cittadino tedesco, ha detto di essere stato sorpreso dalle sue sensazioni.

“I ho iniziato questo processo per ragioni molto pratiche e non mi aspettavo che si sarebbe creato un legame emotivo con la ‘patria’, ma ora c'è un po' più di connessione,” ha detto Mayerowitz, che ha iniziato il processo di applicazione nel 2019 insieme alla madre e alla figlia di 9 anni. Ora sono tutti cittadini tedeschi naturalizzati.

Articolo 116 (2) della Legge fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca, in vigore dal 1949, concede ai cittadini tedeschi che sono stati perseguitati e ai loro discendenti il ripristino della cittadinanza tedesca.

Per le persone che possono dimostrare i loro legami ancestrali e raccogliere i documenti necessari, la cittadinanza tedesca - e con essa, la cittadinanza dell'Unione Europea - è alla portata di mano.

Una pila di scartoffie

Il processo di applicazione per il ripristino della cittadinanza tedesca della famiglia di Mayerowitz non è stato facile, ha detto Mayerowitz, che non ha assunto un avvocato in alcun momento.

“È stato un processo estremamente difficile e a volte frustrante. Ma una volta superata la soglia di essere accettati e di avere i documenti giusti, allora è diventata una burocrazia efficiente,” ha detto.

La madre di Mayerowitz, Susan, si è occupata principalmente (e riluttante) di procurare tutti i documenti - licenze di matrimonio, atti di naturalizzazione e altro - che risalivano al certificato di nascita del nonno nel 1869.

“I ero molto riluttante a farlo; non l'avrei mai fatto se non fosse stato per Scott,” ha detto.

Tutti e quattro i nonni di Susan sono stati uccisi nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, insieme a diversi altri membri della famiglia.

“I miei genitori devono girarsi nella tomba. Mia madre giurò che non avrebbe mai più messo piede in Germania,” ha detto.

Scott, che ha visitato Auschwitz con i suoi genitori durante un viaggio in Europa orientale diversi decenni fa, ha detto di aver spiegato a lei che il suo desiderio di ottenere la cittadinanza tedesca riguardava le opzioni che vengono con la cittadinanza dell'Unione Europea.

“I le ho detto che non è tanto per me quanto per tua nipote,” ha detto.

“I ho spiegato che potrebbe aprire opportunità educative per mia figlia, rendere più facile per lei vivere e lavorare ovunque nell'UE in futuro. E infine, ho detto che se un giorno avesse bisogno di fuggire dagli Stati Uniti per persecuzione, questo avrebbe aperto molte più porte.”

‘Una questione di principio’

Mentre la famiglia Mayerowitz ha gestito il processo di applicazione da sola, molte persone che cercano la cittadinanza si rivolgono agli avvocati per aiutare.

Marius Tollenaere, socio dello studio legale di immigrazione Fragomen a Francoforte, in Germania, dice che il suo studio ha lavorato principalmente con residenti degli Stati Uniti, Israele, Regno Unito e Sud Africa per ripristinare la loro cittadinanza tedesca, oltre ad altri clienti provenienti da tutto il mondo.

“Per molti clienti, è una questione di principio che vogliono utilizzare questo diritto costituzionale per annullare l'ingiustizia grave di essere stati privati della loro cittadinanza tedesca,” ha detto a CNN via email. “Abbiamo visto anche clienti anziani che vogliono dire sono di nuovo cittadini tedeschi durante la loro vita.”

“Abbiamo visto un aumento significativo delle applicazioni dal Regno Unito poiché molti clienti sentono di essere tagliati fuori dall'Europa dopo la Brexit e vogliono mantenere quei legami con l'Unione Europea,” ha detto.

Non c'è limite generazionale per chi può presentare domanda per il ripristino della cittadinanza tedesca attraverso l'articolo 116 (2), ha detto Tollenaere, definendolo “un diritto eterno dei discendenti dei cittadini tedeschi che hanno subito persecuzioni tra il 1933 e il 1945”.

E mentre il processo di applicazione per il ripristino è gratuito e non include un procedimento giudiziario, trovare vecchi documenti per dimostrare i legami familiari può essere un grande ostacolo, ha detto. E questo è dove l'assunzione di una società può aiutare.

“Tuttavia, le autorità tedesche della cittadinanza sono consapevoli che a causa della natura stessa della persecuzione che ha portato al diritto di ripristino in primo luogo, non tutti i documenti potrebbero essere ancora disponibili,” ha detto.

Le applicazioni devono essere completate in tedesco, secondo le istruzioni del governo

“Alla fine, però, lei ha accettato la mia decisione (purtroppo a causa dell'antisemitismo in crescita negli Stati Uniti),” ha detto.

Barnett ha detto di sentirsi come se la Germania avesse lavorato sodo “per stabilire mezzi di espiazione per i loro errori e crimini contro l'umanità” – una prospettiva che le ha dato speranza, anche se l'idea di viaggiare presto in Europa con il suo nuovo passaporto tedesco le fa tremare lo stomaco per i nervi.

“Mentre ho proseguito in questo processo, ho riflettuto seriamente sulla mia identità come persona americana-tedesca ebrea,” ha detto Barnett. “L'insegnamento è stato imparare ad accettare la proprietà di una parte della mia identità che è stata cancellata quasi 90 anni fa.”

Non tutti hanno riserve

Stewart Koesten della società di pianificazione finanziaria di South Florida Aspyre Wealth Partners ha detto di aver richiesto la cittadinanza tedesca per la sua famiglia in quanto discendenti di sua madre, che è arrivata negli Stati Uniti nel 1934. Ha detto di “non aver sentito alcun conflitto nel farlo”.

“Cercare la cittadinanza duale e un piano di fuga è una buona pianificazione. Non è un problema di lealtà, ma potrebbe essere un problema di sopravvivenza,” ha detto Koesten, facendo riferimento all'antimmigrazione, all'antisemitismo, agli incidenti con le armi nelle scuole, alla violenza per le strade, alle questioni politiche e alle tasse tra i motivi per cui una famiglia potrebbe volere un “piano di emergenza”.

“We have separately met with our children to discuss our plans and how we planned to help them should it become necessary. It was not an easy conversation,” he said. “I also helped educate my cousins here and abroad about the logic of a fire escape plan. To date, many of my family members have followed my counsel and secured citizenship in a second country.”

Erin Levi, 41, una scrittrice di viaggi nel Connecticut, ha detto di aver sempre voluto vivere in Europa e di invidiare gli amici che avevano l'opzione di restare più a lungo di quanto consentisse un visto.

Ha scoperto per la prima volta la possibilità di ottenere la cittadinanza tedesca durante un viaggio che ha fatto in Germania nel 2010 con il programma visitatori Germany Close Up. L'organizzazione invita studenti ebrei nordamericani tra i 18 e i 39 anni a “incontrare la Germania moderna” durante i programmi finanziati in parte dal Programma transatlantico del governo tedesco.

“Qualcuno a Berlino ha menzionato che se sei un discendente di un ebreo tedesco che ha perso la cittadinanza, puoi richiedere di riottenere la tua,” ha ricordato Levi. “Sono stata invidiosa degli amici che hanno ottenuto la cittadinanza italiana e irlandese attraverso i loro parenti e non potevo credere di non averlo mai saputo. Ho pensato, 'Oh, sicuramente guarderò in questa cosa.' ”

Mentre entrambi i genitori di Levi sono nati negli Stati Uniti, suo padre è l'unico figlio di sopravvissuti all'Olocausto e sua madre ha radici ebraiche ucraine. Ha inizialmente accantonato la sua ricerca dopo aver incontrato difficoltà nel trovare vecchi documenti, ma alla fine ha trovato la carta d'identità aliena di suo nonno. Era timbrato nel 1942 e aveva la Germania come paese di cittadinanza.

Levi ha detto che ci sono voluti almeno un anno per raccogliere tutta la documentazione aggiuntiva necessaria.

“I have applied on behalf of my sister and myself. And now my dad is like, ‘It’s good you have an exit, just in case,’ ” she said.

Guardando al futuro

Levi ha detto di pensare che suo nonno – che è morto nel 2007 all'età di 96 anni ma con cui è riuscita a viaggiare in Germania negli anni '90 in un viaggio familiare nel paese dove è cresciuto – sarebbe fiero e felice per lei.

E ha detto che, mentre non ha ricevuto alcuna retroazione dai suoi amici ebrei americani per aver ottenuto la cittadinanza tedesca, Levi ha detto che alcuni membri della sua famiglia tedesca che non sono ebrei si sono chiesti perché avrebbe voluto un passaporto tedesco dal momento che già ha uno americano.

Per lei, però, è una scelta ovvia. Ha detto di sentirsi un po' più al sicuro in Germania, rispetto ad altri paesi con l'antisemitismo in aumento.

“I think Germany has become such a strong ally and supporter of Israel. It’s incredible to see the responsibility they’ve taken for the atrocities they committed. There aren’t that many other countries that have,” she said.

Scott Mayerowitz concorda.

“I do feel Germany, more than any other country, has accepted what the past was and has made sure to educate the next generation so we don’t repeat history,” he said. “It’s honestly a lot more than we are doing in some parts of the US right now.”

When he went into the German consulate in New York to apply for his German passport, which should be arriving any day now, Mayerowitz said he felt a sense of pride.

“I walked into the consulate and was like, this is now also my country,” he said.

Scott Mayerowitz ha avuto un legame emotivo inaspettato con la Germania quando è diventato cittadino tedesco attraverso la naturalizzazione, come ha spiegato, "Ho iniziato questo processo per ragioni pratiche e non mi aspettavo che si creasse un legame emotivo con la 'patria', ma ora c'è un po' più di connessione." Marius Tollenaere, socio dello studio legale per l'immigrazione Fragomen, ha menzionato che molti clienti che cercano di riottenere la loro cittadinanza tedesca lo fanno per principio, poiché vogliono annullare l'ingiustizia di aver perso la cittadinanza tedesca a causa di persecuzioni politiche, razziali o religiose.

Leggi anche: