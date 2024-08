- "Penso di conoscerlo": dipinti di celebri personaggi televisivi messi all'asta

A prima vista, un'ordinaria acquerello sembra ciò che Jürgen Günder vuole vendere a "Bares für Rares". Il 68enne poliziotto federale di Ramsthal l'ha ricevuta dallo zio Erwin, che l'aveva acquistata attraverso un percorso tortuoso. Ci sono così tanti nomi coinvolti nella storia che Horst Lichter li perde di vista. "Mi sono fermato a Erwin", dice il moderatore.

Ha saltato il nome più importante: Oskar. È il soprannome del pittore, nato come Hans Bierbrauer. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Oskar si è fatto un nome come caricaturista, come spiega Colmar Schulte-Goltz. I suoi disegni politici sui giornali di Berlino erano così audaci da portare all'espressione "sfacciato come Oskar".

"Bares für Rares": Oskar era il pittore veloce a "Dalli Dalli"

"Penso che lo conosci anche tu", dice Schulte-Goltz a Lichter stupito. E rivela il segreto: Oskar è diventato famoso come pittore veloce nello show televisivo popolare "Dalli Dalli" di Hans Rosenthal a partire dal 1971. "Era una personalità dei media", conclude l'esperto.

Oltre alla sua attività di caricaturista, Oskar ha lavorato anche come pittore classico, e questo acquerello è stato probabilmente creato intorno al 1980 a Schleswig-Holstein. Günder vorrebbe ottenere 200 euro per l'acquerello. Schulte-Goltz la vede simile, stimando il valore tra 240 e 300 euro.

"Ho portato un pezzo di storia della televisione ZDF con me", dice il venditore entrando nella stanza del commerciante. Tuttavia, solo uno di quelli presenti ricorda ancora il pittore veloce Oskar. Tuttavia, quattro dei cinque commercianti offrono. L'offerta più alta viene da Esther Ollick, che offre 180 euro. Tuttavia, Jürgen Günder riesce a contrattare il suo prezzo desiderato di 200 euro. Soddisfatto, torna a casa.

