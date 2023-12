Pensavo solo a sopravvivere": Il viaggio di Nadia Nadim dal campo profughi alla stella del PSG ... e ritorno

Sebbene sia nota soprattutto per essere stata una prolifica marcatrice nel corso di una carriera che l'ha portata in squadre del calibro dei Portland Thorns, del Manchester City e, attualmente, del Paris Saint-Germain, gran parte del tempo di Nadim è dedicato ad attività di beneficenza, al lavoro di ambasciatrice per le Nazioni Unite e all'apprendimento delle lingue - attualmente ne parla correntemente nove.

È riuscita anche, incredibilmente, a trovare il tempo per allenarsi per diventare un chirurgo ricostruttivo e completerà la sua qualifica una volta ritiratasi dal calcio.

L'ultimo progetto fuori dal campo di Nadim la vede collaborare con il PSG e con KLABU, un'organizzazione benefica che aiuta a costruire club sportivi nei campi profughi di tutto il mondo. Si spera che questa nuova partnership possa inizialmente raggiungere 10.000 bambini rifugiati attraverso lo sport.

È una causa che sta particolarmente a cuore a Nadim. Nata in Afghanistan, aveva solo 11 anni quando i talebani uccisero suo padre e, insieme alla madre e alle quattro sorelle, fu costretta a fuggire attraverso il vicino Pakistan con un passaporto falso, prima di arrivare in Danimarca, il Paese che ora chiama casa.

"L'unica cosa a cui pensavo era rimanere viva, sai, sopravvivere fino al giorno dopo", racconta alla CNN Sport. "Guardavo solo: 'Ok, cosa succederà? Cosa sta succedendo adesso? Come posso sopravvivere fino al mattino dopo?".

"E penso che questo sia il caso di molte persone che si trovano in questi campi. Sai, si vive il momento e poi si cerca di trarre il meglio da esso e poi si cerca di rimanere vivi e di sperare nel meglio per il domani".

Quando Nadim è arrivata in Danimarca con la sua famiglia, hanno iniziato a vivere in un campo profughi ed è qui che ha scoperto il suo amore per il calcio.

In alcuni campi vicino a dove alloggiava, Nadim ricorda di aver visto altri bambini "che giocavano con una palla rotonda".

"Mi sono detta: 'Sembra davvero bello, voglio fare lo stesso'", racconta. "Da allora non ho più lasciato il calcio e guardate dove mi ha portato, al Paris Saint-Germain".

È giusto dire che la prima volta che Nadim si è avvicinata al calcio non era proprio come la versione che gioca oggi.

"All'inizio era un po' più informale", ride. "Era solo, tipo, tutti che calciavano in giro, tutti che si seguivano, tutti contro tutti.

"Ma, pian piano, ho scoperto come si gioca a calcio perché c'era una squadra di calcio vicino al campo profughi, e ho potuto vedere che in realtà ci sono delle formazioni e che si deve fare questo quando la palla è fuori e quindi, pian piano, ho voluto giocare come si giocava lì".

Potrei tornare bambino

Nadim descrive gli esseri umani come "curiosi" e ritiene che, soprattutto i bambini, vogliano provare qualcosa di nuovo se lo vedono. Per lei, questo è il motivo per cui dare ai bambini che crescono nei campi profughi l'opportunità di essere esposti allo sport è così importante.

"Immaginate che su, non so, un milione di rifugiati che si trovano a Cox's Bazar [il campo profughi più grande del mondo], ci siano due, tre, quattro giocatori di calcio che potrebbero nascere grazie a questi progetti che sono stati avviati", dice.

Nadim dice che le persone sono sempre sorprese quando descrive il suo soggiorno nel campo profughi come "uno dei momenti più divertenti della mia vita".

Provenendo da un Afghanistan devastato dalla guerra, Nadim non ha avuto un'infanzia vera e propria, ma dice che le cose sono cambiate quando ha raggiunto la Danimarca.

"Improvvisamente sono arrivata in un campo profughi dove c'era la possibilità di praticare sport, di leggere e mi sono sentita di nuovo bambina", ricorda.

"Quindi ho dei ricordi davvero molto belli del campo profughi. So che sembra strano, quando lo dico ad alcune persone, mi dicono: 'Oh, cosa? Ma è così che mi sentivo allora, ed è per questo che sento che il KLABU e il PSG stanno cercando di fare lo stesso".

"È un momento difficile, non è la situazione migliore in cui un bambino possa trovarsi, ma stiamo cercando di renderlo positivo".

Nadim ritiene che la percezione dei rifugiati sia molto lontana dalla realtà. Sebbene i telegiornali cerchino di mostrare le condizioni delle persone sfollate dalle loro case, chi guarda non è in grado di capire la gravità della situazione.

"Le loro condizioni sono molto peggiori di quanto si possa immaginare", dice Nadim.

Secondo il KLABU, oggi ci sono 80 milioni di rifugiati in tutto il mondo, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale, e quasi la metà di loro sono bambini.

La maggior parte di loro, come Nadim, è stata "privata di un'istruzione e di tutti gli altri aspetti che costituiscono un'infanzia normale", scrive KLABU.

Il primo progetto della partnership avrà sede a Cox's Bazar, in Bangladesh, dove KLABU e PSG costruiranno un "Club Center" che sarà utilizzato come biblioteca sportiva, fornirà l'accesso a kit e attrezzature e offrirà sessioni di allenamento e tornei a cui i bambini potranno partecipare.

Nadim spera che il progetto possa aiutare anche i genitori dei rifugiati. Negli anni trascorsi da quando la sua famiglia ha lasciato il campo in Danimarca, ha imparato quanto sia stato duro quel periodo per sua madre e quanto il loro futuro incerto sia stato "fisicamente duro, ma mentalmente... molto, molto più duro".

Una volta terminata la sua carriera, Nadim preferirebbe essere ricordata per il suo lavoro umanitario piuttosto che per i suoi successi in campo, e il fatto di essere coinvolta in questo progetto - aiutare coloro che lottano come lei - è qualcosa di cui è immensamente orgogliosa.

"Come essere umano, a volte è davvero difficile capire cose che non si sono sperimentate sul proprio corpo", dice Nadim.

"È per questo che è più facile relazionarsi con persone con cui si ha qualcosa in comune, perché sì, sentiamo i notiziari, vediamo alcune immagini di ciò che accade nei campi profughi o delle persone che vengono sfollate dalle loro case a causa dei cambiamenti climatici o altro, ma li capiamo davvero? Io credo di no, in realtà.

"Se siete mai stati in un campo profughi, sapete quanto sia duro l'ambiente e quanto possa essere difficile. Lo so, l'ho provato con il mio corpo, ma l'ho anche visto. Se si va in Kenya, in Bangladesh, a Cox's Bazar, che è uno dei campi profughi più grandi del mondo, non è uno scherzo.

"Vivono davvero in circostanze folli e portare lo sport in questi luoghi, portare, dico speranza perché potrebbe essere la tua fuga dalla realtà per un'ora o due o forse la tua possibilità di creare un futuro per te stesso è una cosa incredibile".

La storia in divenire

Sembra banale in confronto, ma venerdì si concluderà una stagione da chiodi in Francia e si presenterà l'occasione per Nadim e il PSG di fare la storia.

Con un punto di vantaggio sul Lione, campione in carica, all'ultima giornata di campionato, il PSG sa che una vittoria contro il Digione regalerà al club il suo primo titolo in assoluto.

Sarebbe un risultato straordinario per porre fine ai 14 anni di dominio del Lione sulla corona nazionale e per porre fine al dolore di otto secondi posti nelle ultime nove stagioni.

"Sono una persona che ha sempre dei sogni, sapete, prima ancora di firmare con il PSG e di parlare del mio trasferimento al PSG, uno dei miei sogni era quello di vincere il campionato con loro", dice Nadim.

Sarebbe un giorno fantastico, incredibile e un grande risultato per la squadra e per il club, perché hai inseguito qualcosa per tanto tempo e finalmente sei di nuovo così vicino".

"Hai fatto tutti i passi necessari, è solo l'ultimo che devi fare. Significherà molto, davvero. È uno dei miei sogni più grandi. Significherebbe che il mio sogno si è avverato.

"Penso che il Lione abbia un grande rispetto per quello che ha fatto per il gioco femminile. Penso che siano un club fantastico e che siano stati in cima per molto tempo, ma penso anche che ora si stia cambiando epoca. Abbiamo molte giovani giocatrici nella nazionale francese e credo che il PSG abbia fatto crescere questa squadra per poter sperare di scalzare il Lione dal suo trono.

"E se questo è ciò che vogliamo, queste sono le nostre ambizioni, credo che ora debba accadere".

