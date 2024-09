- Pensate di vendere la vostra abitazione, ma di rimanere in essa.

Trasferirsi in tarda età e adattarsi a un nuovo ambiente è difficile per molte persone anziane. Con i ricordi di aver cresciuto i propri figli nella stessa casa e di aver visto i propri nipoti giocare in soggiorno, è comprensibile perché molti anziani abbiano forti legami emotivi con i propri spazi abitativi. Tuttavia, mantenere una casa può essere costoso, anche se è stata completamente pagata.

Anche se vivono senza pagare l'affitto, possono comunque emergere vincoli finanziari, soprattutto quando sono necessari riparazioni importanti, le tasse condominiali rosicchiano la pensione o i proventi dei servizi di assistenza domiciliare non sono sufficienti. L'affetto per la propria casa in tarda età può improvvisamente trasformarsi in un problema finanziario.

Reddito Vitalizio dalla Vendita della Proprietà

A prima vista, un reddito vitalizio potrebbe sembrare una soluzione. Gli anziani proprietari vendono la loro proprietà e ricevono un reddito continuo invece di un pagamento unico. Questo reddito continua fino alla fine della loro vita, noto come reddito vitalizio. Possono anche concordare con la società che fornisce il reddito vitalizio un privilegio chiamato usufrutto, che viene registrato nel registro immobiliare. Questo garantisce che l'anziano possa vivere gratuitamente nella casa per tutta la vita o affittarla a costo zero. Un altro vantaggio: la manutenzione della proprietà è ora a carico dell'acquirente. "L'acquirente si occupa anche delle tasse sulla proprietà", dice Markus Budde, esperto di finanziamenti ipotecari presso l'intermediario creditizio Dr. Klein.

Per molti, l'acquisto di una proprietà è una delle principali motivazioni per la pensione. Tuttavia, la presunta fonte di sicurezza potrebbe diventare un peso finanziario durante la pensione.

Mantenere la propria casa, integrare la pensione e non preoccuparsi della manutenzione della proprietà può sembrare allettante all'inizio, ma i centri dei consumatori avvertono che i piani di reddito vitalizio sono prodotti piuttosto costosi e l'importo effettivo ricevuto è minimo. Gli esperti suggeriscono quindi di vendere la proprietà in caso di dubbi, poiché ciò solitamente comporta un pagamento unico più alto rispetto ai pagamenti del reddito vitalizio.

Sicurezza per i Familiari con Minimo Periodo

Coloro che optano per un reddito vitalizio lo ricevono mensilmente, trimestralmente o annualmente. "Per una proprietà valutata intorno ai 350.000 euro, è possibile prevedere circa 800 euro al mese", dice Budde. L'importo esatto dipende dal prezzo di acquisto della proprietà e dall'età del venditore. Più il venditore è vecchio, più saranno gli importi.

Poiché gli anziani rinunciano alla proprietà con un piano di reddito vitalizio, non possono più trasmetterla ai loro eredi. Tuttavia, per garantire finanziariamente i propri familiari, un pensionato può concordare un periodo minimo con il fornitore del reddito vitalizio. Se il pensionato muore prima della scadenza concordata, i familiari riceveranno i pagamenti del reddito vitalizio fino alla data concordata. Le coppie possono anche garantire l'un l'altra in questo modo.

Per coloro che preferiscono non andare in pensione, il lavoro continuo è un'opzione. Informazioni sui modelli disponibili, sui premi dell'assicurazione sulla pensione, sulle obbligazioni fiscali e sui piani di premio per il rinvio della pensione del governo.

Per ricevere un reddito vitalizio, i pensionati possono rivolgersi a persone private, a fornitori commerciali come Deutsche Leibrenten AG e Deutsche Immobilien-Renten AG o a fondazioni. I requisiti variano con ogni fornitore. Ad esempio, il limite di età minimo presso Stiftung Liebenau è di 65 anni e la proprietà dovrebbe valere almeno 200.000 euro.both Deutsche Leibrenten AG e Stiftung Liebenau consentono proprietà con ipoteche, ma il debito residuo dovrebbe essere compreso tra il 20 e il 50 percento del valore di mercato della proprietà. I pensionati dovrebbero ottenere più offerte non vincolanti per massimizzare l'importo del pagamento.

Inizialmente, vendere la casa a un privato potrebbe sembrare più semplice. Tuttavia, comporta rischi. Chi vuole vendere dovrebbe assolutamente includere il diritto di usufrutto o il diritto di residenza nel contratto di vendita notarile e farlo registrare come gravame nel registro immobiliare - anche quando si tratta di familiari. I figli che pianificano di ereditare la casa dei genitori per tutta la vita possono risparmiare tasse di successione o donazione attraverso il modello di annuità e fornire supporto finanziario ai propri genitori.

I pensionati non dovrebbero concordare un piano di reddito vitalizio con sconosciuti. Hanno limitati mezzi per valutare la stabilità finanziaria della controparte. Le banche e altre istituzioni finanziarie valutano la solvibilità di una parte contraente prima della conclusione di ogni contratto. Il rischio è alto che le persone private possano non effettuare pagamenti tempestivi o, nel peggiore dei casi, non effettuare alcun pagamento.

Anche se raro, i fornitori commerciali potrebbero fallire nei pagamenti, ad esempio se dichiarano fallimento. Anche se gli anziani possono ancora vivere nella proprietà, grazie al diritto di residenza garantito nel registro immobiliare, i pagamenti del reddito vitalizio potrebbero cessare. In questo caso, l'anziano avrebbe venduto la propria proprietà a un prezzo di sconto, ma il previsto vantaggio finanziario potrebbe non materializzarsi. Pertanto, è anche saggio scegliere con cura il fornitore. Oppure, potrebbe essere meglio vendere semplicemente la casa.

Successivamente al testo, ecco due frasi che contengono la frase "assicurazione sulla pensione":

La pensione di molti anziani è una delle principali motivazioni per l'acquisto di una proprietà, ma la presunta fonte di sicurezza potrebbe diventare un peso finanziario durante la pensione, spingendo alcuni a considerare altre opzioni come l'assicurazione sulla pensione.

Per coloro che preferiscono non andare in pensione o fare affidamento esclusivamente sui rendimenti finanziari della propria proprietà, il lavoro continuo o l'assicurazione sulla pensione potrebbero fornire un reddito e una sicurezza aggiuntivi.

Leggi anche: