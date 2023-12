Pedro Pascal sembra felice che Sarah Michelle Gellar ricordi di aver lavorato con lui in "Buffy".

Prima di combattere gli Infetti in "The Last of Us", Pascal era uno studente universitario trasformato in vampiro in "Buffy l'ammazzavampiri", come ha sottolineato la star televisiva su Instagram lunedì.

"Quando la #Madre ha incontrato il #Padre", ha detto la Gellar nella didascalia di una foto di lei e Pascal dal loro episodio condiviso di "Buffy" del 1999.

Nonostante Pascal abbia un account Instagram attivo, è stato sorpreso e felice di scoprire il post di Gellar quando è apparso per la prima volta alla prima della terza stagione di "The Mandalorian " di martedì .

"Ho appena scoperto che sono molto emozionato, e non vedo l'ora di riavere il mio telefono per poterlo guardare io stesso, è che Sarah Michelle Gellar si ricorda di me", ha detto ad Access Hollywood.

Pascal è apparso nella prima puntata della quarta stagione di "Buffy" e ha interpretato Eddie, uno studente universitario con cui la cacciatrice di stelle della Gellar fa amicizia ma che poi è costretto a impalare dopo essere stato trasformato in un vampiro.

Martedì l'attore ha aggiunto che vuole che la Gellar sappia che ricorda "ogni momento delle riprese di quell'episodio" e che "è stata una partner di scena così gentile e ci siamo divertiti tantissimo".

Pascal ha anche ricordato le riprese dell'episodio con Entertainment Tonight, dicendo che ricorda che Gellar ha condiviso il gelato con lui durante le riprese notturne nel campus della UCLA e ha ricordato di aver dovuto indossare la sua "maschera da vampiro" mentre pranzava. Ha detto che Gellar gli ha anche insegnato come colpire il bersaglio sul set.

"È stata la migliore", ha dichiarato.

Ma la festa dell'amore sui social media non era ancora finita. Gellar ha visto i commenti di Pascal dalle sue interviste sul tappeto rosso e ha condiviso un ultimo pensiero sulla sua storia di Instagram mercoledì dicendo: "Come se potessi mai dimenticarti".

