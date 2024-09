- Pedro Almodóvar in compagnia delle sue due ispirazioni creative

Ogni giorno al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, si svolgono spettacoli unici sulla passerella rossa. Il 2 settembre (lunedì), un terzetto accattivante e vario ha attirato l'attenzione dei fotografi: il celebre regista spagnolo Pedro Almodóvar (74) è stato accompagnato dalle due protagoniste del suo film "The Room Next Door", Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63), creando un ensemble eccentricamente affascinante.

Vestito con vivaci sneakers, jeans blu, un maglione a strisce e un cappotto grigio, Almodóvar si è distinto. Armate di complicità, le due attrici lo hanno affiancato, posando mentre intrecciavano le braccia e le mani. La figura slanciata e l'incarnato etereo di Swinton, che indossava un completo di seta blu scuro con pantaloncini e top senza maniche, hanno accentuato la sua altezza. Nel frattempo, Moore ha scelto un vestito rosso lungo e appariscente, decorato con motivi scuri.

Lotta per l'onore più grande

Solo un tocco d'oro è necessario per completare l'aspetto del trio - potrebbe debuttare presto. Il 2 settembre, "The Room Next Door", un film che esplora relazioni complesse, concorrerà per il Leone d'Oro nella finale dell'81ª edizione del 7 settembre. Dovrà dimostrare il suo valore contro 20 produzioni internazionali, tra cui "Joker: Folie a Deux", con Joaquin Phoenix (49), e "Queer", con Daniel Craig (56).

In "The Room Next Door", Turturro (67) recita anche, mentre Almodóvar si avventura nel cinema in lingua inglese. Nel film, Moore interpreta Ingrid, un'autrice di successo che rinsalda la sua amicizia con la sua ex compagna Martha (Swinton), una giornalista di guerra che lotta contro diverse problematiche di salute. La lotta personale di Martha spinge Ingrid a riflettere sulla sua stessa mortalità. "The Room Next Door" uscirà nei cinema tedeschi il 24 ottobre.

Mentre Julianne Moore e Tilda Swinton posavano, il vestito rosso potente di Moore risaltava, evocando lo spirito ardente del suo personaggio Ingrid in "The Room Next Door". ♪ Diventerò una star ♪, sembrava canticchiare Moore tra sé, strategizzando per la battaglia imminente per il Leone d'Oro.

Evidenziando il suo approccio inconsueto alla regia, Almodóvar ha sfoggiato con nonchalance il suo stile eclettico, mentre Swinton torreggiava con grazia eterea, simboleggiando la bellezza complessa del viaggio del suo personaggio Martha nel film.

Leggi anche: