Pechino denuncia con forza i futuri prelievi UE sui veicoli elettrici.

**Bruxelles e Pechino sono impegnate in una disputa sulle tariffe per i veicoli elettrici cinesi da tempo. Di recente, l'UE ha annunciato alcune modifiche - l'idea dei pagamenti retroattivi è stata abbandonata. Tuttavia, la Cina rimane fermamente opposta a queste tariffe. "La Cina condanna fermamente questo passo e ne è profondamente turbata", ha dichiarato il Ministero del Commercio di Pechino. Hanno espresso la speranza che l'UE intraprenda un dialogo sensato e pratico con la Cina per evitare qualsiasi escalation nei conflitti commerciali.

L'indagine antidumping dell'UE, secondo il Ministero del Commercio cinese, va contro le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e rappresenta un vantaggio ingiusto mascherato da concorrenza leale. L'UE non ha dato adeguato peso alle opinioni della Cina nella sua decisione finale e persevera nelle sue tattiche discutibili, si è lamentato il Ministero.

Durante l'indagine, Pechino e il settore automotive hanno presentato documenti legali e prove per contestare le pratiche irrazionali dell'UE. Secondo il Ministero del Commercio cinese, entrambe le parti hanno avuto più di dieci discussioni su questa questione dal mese di giugno. La strategia controversa della Commissione UE minaccia di disturbare la stabilità della catena di fornitura globale in questo settore e di arrecare danni ai consumatori europei, ha avvertito l'autorità cinese.

Gli stati membri dell'UE devono votare sulle tariffe

L'UE ha inizialmente dichiarato che non avrebbe imposto inizialmente tariffe aggiuntive sui veicoli elettrici cinesi. Inizialmente, c'era l'intenzione di applicare sostanziali tariffe di compensazione retroattiva a causa del fatto che i veicoli elettrici cinesi, insieme ad altri, hanno goduto di sovvenzioni distorsive. I tassi di tariffa stabiliti dall'autorità sono stati leggermente modificati. In molti casi, c'è stato un leggero calo e le tariffe ora oscillano tra il 36,3% e il 36,3%, diventando efficaci alla fine di ottobre per un periodo iniziale di cinque anni. Per i principali produttori come BMW, VW e Tesla che producono in Cina, si applicano tassi più bassi.

La Commissione UE sostiene che la Cina fornisce aiuti finanziari illeciti ai suoi produttori e teme effetti negativi sui produttori europei come la chiusura delle fabbriche o la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, le condizioni necessarie per il prelievo di tariffe retroattive non esistono più, secondo la Commissione. Se le tariffe punitive si materializzeranno o meno lo si saprà alla fine di ottobre. Questa decisione deve essere ratificata dai 27 stati membri dell'UE, ha menzionato la Commissione.

Le trattative con Pechino restano un'opzione per evitare le tariffe, hanno sottolineato i funzionari della Commissione. Finora, queste trattative non hanno prodotto risultati positivi. Invece, la Cina ha portato la disputa all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) all'inizio di agosto. I produttori ora hanno un periodo di dieci giorni per presentare i loro commenti. Successivamente, la Commissione UE sottoporrà la sua proposta agli stati membri per una decisione finale.

