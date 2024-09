Pechino considera i negoziati come l'unica via per risolvere il conflitto in Ucraina.

12:58 Il petrolio e il gas svolgono un ruolo significativo nel viaggio di Scholz in Asia Centrale

Il governo tedesco mira ad aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un rappresentante del governo ha dichiarato: "Siamo aperti alla possibilità di espandere le forniture di petrolio dal Kazakistan". Prima del viaggio del Cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan, che inizierà domenica, è stato fatto questo statement. L'obiettivo è offrire diverse opzioni per la raffineria PCK di Schwedt, come l'aumento delle importazioni di petrolio dal Kazakistan. Tuttavia, sono necessarie ulteriori alternative a causa del petrolio kazako trasportato attraverso i gasdotti russi in Germania, che concede a Mosca un vantaggio. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania ha smesso di importare petrolio russo. Il viaggio di Scholz si concentrerà anche sull'ottenere forniture di gas dall'Asia Centrale. Un ufficiale ha dichiarato: "Dobbiamo ottenere gas da qualche parte e l'Asia Centrale è piuttosto ricca di questa risorsa".

12:26 La Francia richiama l'ambasciatore iraniano

La Francia ha richiesto l'ambasciatore iraniano presso il Ministero degli Esteri francese a Parigi. Fonti diplomatiche hanno indicato che la fornitura di missili balistici alla Russia è stata la ragione del richiamo. In precedenza, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva menzionato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che erano attesi per essere deployati in Ucraina a breve. L'Iran ha da allora negato queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk 'poco significativa'

Il Pentagono minimizza l'offensiva russa a Kursk. "Abbiamo notato unità russe che tentano un'offensiva a Kursk", ha dichiarato il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Attualmente, la caratterizzerei come marginale, ma continuiamo a monitorare la situazione". Il Ministero della Difesa russo afferma che le sue truppe hanno ripreso dieci insediamenti. Tuttavia, questa affermazione non è stata confermata indipendentemente. L'esercito ucraino ha iniziato l'offensiva nella regione russa di Kursk circa cinque settimane fa, sostenendo di aver conquistato circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:38 Nonostante molti abbattimenti: gli attacchi dei droni causano danni

La forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 24 dei 26 droni durante la notte. Nella regione di Odessa, una persona è stata ferita e 20 case sono state danneggiate, mentre nella regione di Mykolajiw i detriti del drone hanno appiccato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari, secondo le autorità regionali. Il Ministero dell'Energia riferisce danni all'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk.

11:16 Kim incontra Shoigu a Pyongyang

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri si sono svolti in un "atmosfera fiduciosa e amichevole", come dichiarato dal Consiglio di Sicurezza russo. La conversazione avrà un impatto significativo sull'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal capo del Cremlino Vladimir Putin a giugno. Secondo Putin, il patto prevede "assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti". L'Occidente sostiene che Mosca sta utilizzando i razzi e i proiettili nordcoreani in Ucraina. Per avanzare l'offensiva in Ucraina, la Russia necessita di ulteriori munizioni. Di conseguenza, la Russia si sta rivolgendo a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Il leader parlamentare russo: la NATO dirige la guerra contro il nostro paese

Il Presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, accusa la NATO di istigare i combattimenti in Ucraina. "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese", ha scritto Volodin su Telegram. Suggerisce che la NATO sta aiutando l'Ucraina a scegliere le città russe per gli attacchi, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e fornendo istruzioni al governo ucraino.

10:17 Munz sulla minaccia di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin non arriva nemmeno alle notizie del mattino"

Ci sono preoccupazioni nell'Occidente che consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe provocare un'escalation. In effetti, il Presidente russo Vladimir Putin ha minacciato nuovamente in questo senso. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz sostiene che le minacce di Putin potrebbero essere vuote.

09:42 La famiglia: il leader dell'opposizione in Bielorussia in condizioni critiche

La leader dell'opposizione bielorussa Maria Kolesnikova è in condizioni critiche, secondo sua sorella. È stata detenuta in condizioni dure per quattro anni, pesando ora solo 45 kg per 1,75 metri di altezza, rivela Tatyana Khomitsa, citando informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può sopravvivere a queste condizioni per molto tempo". Accusa le autorità di maltrattare sua sorella sia psicologicamente che fisicamente. Il Ministero dell'Interno bielorusso non risponde a una richiesta riguardo alle condizioni di detenzione di Kolesnikova. La 42enne, che è stata un simbolo di resistenza

08:31 Putin Minaccia Ingresso NATO in seguito all'Approvazione delle Armi

Il Presidente ucraino Selenskyj ha richiesto da tempo l'autorizzazione per i missili a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora discutendo questa questione. Putin replica rapidamente con un avvertimento all'Occidente.

08:03 Russia Offre di Insegnare Tecniche per Combattere Armi Occidentali

La Russia offre di condividere le sue conoscenze su come contrastare le armi occidentali con i suoi alleati. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato questo a una conferenza sulla sicurezza in Cina. Affermano di avere intuizioni uniche in merito, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. La Russia è disposta a condividere queste conoscenze con i suoi partner, ha detto Fomin. I conflitti hanno portato a una forma di guerra moderna, ha aggiunto, e le armi russe sono in grado di neutralizzare quelle occidentali.

07:34 Agenzia di Sicurezza Interno Annuncia Arresto: Uomini Accesi Focolai a Kyiv per la Russia

Cinque uomini sono stati arrestati per aver appiccato incendi a Kyiv su incarico di un'agenzia di intelligence russa, secondo l'agenzia di sicurezza interna dell'Ucraina. Gli uomini sono accusati di aver bruciato cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Secondo l'agenzia di sicurezza interna, gli uomini avevano viaggiato a Kyiv da diverse parti dell'Ucraina in cerca di lavoro e furono avvicinati da agenti russi via Telegram in cerca di soldi facili. Gli uomini documentarono anche le loro azioni sui loro telefoni per ricevere il pagamento promesso, ma non lo ricevettero mai.

07:05 Capo Rabbi di Ucraina Piange la Perdita del Figlio nella Guerra

Il capo rabbino dell'Ucraina, Moshe Azman, piange la perdita del figlio adottivo, ucciso durante l'invasione russa. Soldati, veterani e altri hanno partecipato a un servizio funebre a Kyiv per rendere omaggio ad Anton Samborsky. Il 32enne fu dato per disperso alla fine di luglio e la sua morte fu confermata dopo diverse settimane di incertezza. Samborsky divenne padre di una figlia in maggio, ha scritto il rabbino Azman sui social media. L'aveva adottato come orfano di 10 anni. L'ultima volta che parlò con suo figlio fu il 17 luglio.

06:29 Giappone Descrive Incontro con Caccia Russi

Il Giappone ha inviato aerei da combattimento giovedì dopo che due aerei russi si sono avvicinati al paese asiatico. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, ha spiegato il ministero della Difesa. Per diverse ore, gli aerei, che erano apparentemente Tu-142, hanno volato vicino alla regione meridionale di Okinawa, è stato riferito. In risposta, la Forza di Autodifesa Aerea del Giappone è stata inviata come misura di emergenza, ha detto il ministero. Gli aerei russi alla fine volarono verso nord. Il ministero ha anche riferito che avevano attraversato le Curili, un'area che è oggetto di una disputa territoriale tra Giappone e Russia. Iniziati esercizi congiunti di navi da guerra russe e cinesi nel Mar del Giappone questa settimana. Gli esercizi fanno parte di un'esercitazione navale su larga scala. In precedenza, aerei militari russi avevano sorvolato il Giappone nel 2019. Leggi di più qui.

06:07 Mosca: USA Attua Politica di Contenimento contro Russia e Cina

Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato a una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro Russia e Cina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa Tass. Fomin ha riferito di aver detto che Mosca e Pechino sostengono la creazione di un ordine mondiale giusto, multipolare e basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si prepara per le guerre in Asia attraverso la formazione di nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina: Mercantile Civile Colpito da Missile Antinave

La Marina ucraina ha fornito nuovi dettagli su un attacco aereo russo contro una nave mercantile nel Mar Nero. Secondo loro, un bombardiere Tu-22 potrebbe aver lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. Il mercantile, registrato sotto la nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis, era in viaggio dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto con un carico di grano. Secondo un rapporto della BBC, il mercantile si trovava nella zona economica esclusiva della Romania al momento. È stato anche riferito che un missile Ch-31, utilizzato per il disturbo radar, è stato utilizzato invece di un Ch-22, che ha una potenza esplosiva significativamente inferiore rispetto ai missili cruise Ch-22 progettati per attaccare le portaerei.

03:19 Tragedia al Confine: Soldato Moldavo Perde la Vita

Un soldato moldavo ha perso la vita in circostanze sospette mentre prestava servizio al confine con la regione separatista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha confermato che il soldato è stato mortalmente ferito da un colpo dalla sua stessa arma durante il suo turno di servizio. Le autorità, comprese la polizia e gli esperti forensi, stanno ora indagando sull'incidente. Soldati da entrambe le parti, Moldova e Transnistria, nonché truppe russe, sono stanziati a questo confine, che è stato un punto caldo sin dal conflitto scoppiato dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1992. La Moldova rimane impegnata nell'integrazione della Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti a questo confine sono notevolmente rari.

02:18 PM Britannico: "Non Stiamo Punzecchiando la Russia Orso"

Il Primo Ministro britannico ha dichiarato: "Non stiamo punzecchiando la Russia Orso".

13:09 Ex-USA Ambasciatore a Kyiv: Harris Potrebbe "Forzare" il Sostegno a Ucraina

L'ex ambasciatore statunitense in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris assumerebbe una posizione più "assertiva" nei confronti dell'Ucraina se eletta, rispetto all'attuale inquilino Biden. Ha mostrato tale supporto in alcune aree in passato, come ha sottolineato durante un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden, d'altra parte, ha proceduto più lentamente su alcune decisioni, come quelle riguardanti i HIMARS, i carri Abrams e i caccia F-16. Inoltre, rimane cauto nel permettere all'Ucraina di condurre attacchi profondi nel territorio russo. Taylor prevede un approccio più "forzoso" da parte di Harris, in parte a causa di un previsto cambiamento nel team della politica estera della Casa Bianca.

00:27 Zelensky Onora l'Estonia per l'Aiuto Militare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto il presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare dell'UE e NATO membro del Baltico. L'Estonia ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa ucraina. L'incontro ha affrontato anche i progetti di ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Inoltre, il primo ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriore assistenza durante un incontro con Zelensky.

23:19 BND Non Deve Condividere Opinione sull'Ucraina con Giornalista

Il Servizio Federale di Intelligence (BND) non è obbligato a informare un giornalista se ha classificato un successo militare ucraino come difficile o impossibile in discussioni private. Il BND non è neanche tenuto a rivelare quali media hanno preso parte a queste discussioni private. Tuttavia, il BND è tenuto a rivelare il numero totale di discussioni individuali riservate sulla situazione militare in Ucraina che si sono verificate quest'anno. La richiesta del giornalista di un'ordinanza provvisoria è stata principalmente respinta. La decisione del tribunale si basa principalmente su un articolo di giornale pubblicato a maggio, in cui un politico della CDU accusava il BND di influenzare negativamente l'opinione pubblica attraverso informazioni deliberatamente fuorvianti sulla situazione militare in Ucraina.

22:06 Politici Appoggiano l'Uso di Armi USA a Lungo Raggio contro la Russia

I membri del governo tedesco di coalizione si dichiarano a favore del permesso all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth, attaccare i bersagli militari russi con missili occidentali a lungo raggio è giustificabile e conforme al diritto internazionale. Roth individua come possibili bersagli per queste armi a lungo raggio i campi militari, i centri di comando e le strutture di lancio in Russia. Mantenere che questi siti sono responsabili dei "flagranti attacchi contro i civili ucraini". Faber, presidente del comitato per la difesa del FDP, ritiene che sia ora di autorizzare gli attacchi contro gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che la Russia continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina quotidianamente con attacchi missilistici contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'infrastruttura energetica. Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute i Piani di Trump sull'Ucraina

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance ipotizza che la strategia di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Come ha spiegato durante un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Trump potrebbe riunire russi, ucraini e nazioni europee per "esplorare la possibilità di una risoluzione pacifica". "Penso che potrebbe raggiungere un accordo molto rapidamente", dice Vance. Trump è noto per le sue posizioni favorevoli nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e per la sua critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente ha anche affermato che potrebbe porre fine al conflitto in 24 ore se rieletto, senza però fornire dettagli.

21:03 "Dio è con Noi. Siamo Russi" - Raduno Fascista a San Pietroburgo

Non esiste alcuna autorità superiore in grado di sfidarli o contraddirli: "Dio è con Noi. Siamo Russi", gridano in coro i nazionalisti e gli estremisti russi mentre marciano per le strade di San Pietroburgo. Ripetutamente gridano: "Avanti, russi!". La loro marcia coincide con la celebrazione del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, considerato un eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

Vladimir Solovyov, popolare personalità televisiva russa, si esprime a favore della spinta della Russia oltre i confini dell'Ucraina. "Penso che il miglior confine sia l'Atlantico. Un confine naturale, per giunta", dice. Secondo Solovyov, ottimi luoghi per le truppe russe sono Berlino, Lisbona e Madrid. E apprezza la vista da Parigi. Quando gli viene fatto notare che i russi non sono abbastanza numerosi, risponde: "Gli amici bielorussi sono con noi". O, in alternativa, si potrebbe considerare la Cina.

20:01 Gli Amici Britannici si Preparano all'Inverno

Molte case ucraine, ancora in piedi tra i bombardamenti, sono prive di finestre, un problema serio che si avvicina all'inverno. L'organizzazione britannica "Wrap Up Ukraine" affronta questa sfida avventurandosi nelle zone di guerra per installare soluzioni temporanee per le finestre.

Il ruolo dell'Unione Europea potrebbe essere rilevante nei negoziati del cancelliere Scholz per aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan, mentre la Germania cerca nuove fonti di energia a causa della sua dipendenza dalle pipeline russe interrotte.

Durante il suo viaggio in Uzbekistan e Kazakhstan, Scholz potrebbe discutere la possibilità di garantire forniture di gas dal Asia centrale per mitigare l'influenza della Russia sul settore energetico della Germania.

