Paus presenta un piano fiscale che omette gli assegni essenziali per l'alimentazione dei figli

Standoff tra il traffico luminoso e la tutela dei bambini

Secondo la situazione, l'alleanza del traffico luminoso non ha ancora completamente abbandonato il concetto di tutela dei bambini. Tuttavia, nel recente piano di bilancio del Ministro della Famiglia Paus, il progetto non compare più. L'Unione vede questo come un segno positivo, credendo che la controversa riforma dei Verdi si sia arenata.

Durante il dibattito parlamentare, i deputati dell'Unione hanno dichiarato che la proposta di tutela dei bambini dell'alleanza del traffico luminoso non avrà mai luogo. "Non accadrà mai", ha dichiarato la parlamentare della CSU Dorothee Baer, che ha sostenuto il progetto per tre anni. "Lasciatelo riposare nei procedimenti parlamentari! Vi dico ora: non accadrà mai, nemmeno nella forma che avevate in mente!" Baer ha criticato il ministro nella sessione plenaria.

Il parlamentare della CDU Hermann-Josef Tebroke ha fatto notare che i 100 milioni di euro previsti per la tutela dei bambini nell'anno precedente non sono stati utilizzati e non sono stati inclusi nel bilancio del 2025. "Questo è un chiaro indizio che la tutela dei bambini non avverrà", ha spiegato Tebroke.

I politici del suo gruppo e i deputati dell'AfD hanno accusato Paus di dare la precedenza ad altri problemi invece che alle esigenze delle famiglie nel paese. Le promesse di miglioramenti per il congedo parentale non sono all'ordine del giorno e progetti necessari come l'ampliamento dei centri di cura per l'infanzia sono fermi, tra le altre cose.

Politico dei Verdi: la tutela dei bambini non avverrà nella sua forma originaria

Riguardo alla tutela dei bambini, il politico dei Verdi Bruno Hoenel ha ammesso: "Nella forma in cui i Verdi l'avevano immaginata, la tutela dei bambini non è inclusa in questo progetto di bilancio. Questa è la semplice verità". Tuttavia, l'alleanza del traffico luminoso è "sulla strada giusta" con gli aumenti previsti per il beneficio per i bambini e il congedo parentale immediato.

La legge sulla tutela dei bambini - un progetto dei Verdi - è bloccata in parlamento da mesi. Il disegno di legge di Ministero Paus ha scatenato settimane di dibattiti sulle posizioni necessarie e sui miliardi di euro coinvolti. Con la tutela dei bambini, i benefici esistenti per i bambini sarebbero stati raggruppati e avrebbero beneficiato circa 5,6 milioni di bambini e giovani.

I Verdi avevano originariamente immaginato una riforma fondamentale del sistema che avrebbe consentito di pagare i futuri benefici attraverso un unico ufficio, risparmiando alle famiglie la burocrazia - ma questo non accadrà, secondo l'attuale situazione.

Miglioramenti per le famiglie ancora in discussione

Invece, sono stati annunciati alcuni miglioramenti ai benefici per le famiglie come parte dell'accordo sul bilancio federale di luglio: a partire dal 1° gennaio 2025, il beneficio per i bambini aumenterà di cinque euro e di altri quattro euro dal 2026. Anche il congedo parentale immediato verrà aumentato di conseguenza. All'epoca, il Ministro federale delle Finanze Christian Lindner del FDP ha spiegato che questi aumenti avrebbero soddisfatto la tutela dei bambini - almeno in termini di benefici.

Nel progetto attuale per il bilancio del 2025, non viene menzionato il termine "tutela dei bambini". Il Ministro della Famiglia Paus ha comunque sottolineato i miglioramenti per i bambini e i giovani che potrebbero derivare dai 14,4 miliardi di euro per il suo bilancio. Il suo dipartimento avrebbe così 570 milioni di euro in più rispetto a quest'anno.

