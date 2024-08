- Paura di attacco terroristico: i concerti dei Swift a Vienna cancellati

Per timore di attentati terroristici, gli organizzatori hanno annullato i prossimi tre concerti della pop star americana Taylor Swift a Vienna.

"A causa della conferma da parte delle autorità governative di un attentato terroristico pianificato allo stadio Ernst-Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre concerti previsti per la sicurezza di tutti," ha annunciato Barracuda Music su Instagram. I concerti erano previsti per giovedì, venerdì e sabato a Vienna.

Questo è seguito all'arresto di due sospetti di terrorismo in Austria mercoledì, tra cui un 19enne. Secondo la polizia, il teenager aveva pianificato attentati nella zona di Vienna.

Focus sui concerti di Taylor Swift

"Inoltre, abbiamo stabilito che il sospetto 19enne ha un focus sui concerti di Taylor Swift a Vienna," ha detto Franz Ruf, direttore generale della sicurezza pubblica nel Ministero dell'Interno austriaco. Il giovane si era radicalizzato su internet e aveva recentemente giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Il 19enne è stato catturato a Ternitz, circa 75 chilometri a sud-ovest di Vienna. Un'altra persona è stata arrestata a Vienna. La polizia non ha specificato il legame tra i due detenuti o se stanno cercando complici.

Sostanze chimiche

La polizia non ha specificato cosa avesse pianificato il 19enne. Tuttavia, sono state sequestrate sostanze chimiche da lui. La polizia ha perquisito una casa a Ternitz. Sono stati visti investigatori in tuta protettiva lì. A causa della preoccupazione per eventuali trappole esplosive, l'edificio è stato isolato in modo esteso. Ciò ha richiesto a molte persone di lasciare le loro case. Una parte di una casa di riposo è stata anche evacuata.

Si prevedeva che 65.000 persone sarebbero state presenti in ogni dei tre concerti sold-out, nonché circa 20.000 fan che sarebbero venuti all'arena senza biglietti per ascoltare la musica della loro idol da lontano, ha detto il capo della polizia di Vienna Gerhard Pürstl.

"Le scoperte investigative hanno dato luogo a un aumento della sorveglianza della polizia," ha detto poche ore prima che i concerti venissero annullati. Anche se il pericolo concreto è stato minimizzato, un pericolo astratto esiste ancora. La polizia non può annullare tali eventi, ha risposto il capo della polizia a una domanda di un giornalista.

La polizia aveva già mobilitato forze speciali anti-terrorismo, tra cui ufficiali in abiti civili e quelli con addestramento speciale e cani da servizio, per garantire i concerti. Volevano monitorare lo spazio aereo sia mobile che stazionario.

Il governo: Non lasciamoli distruggere il nostro modo di vita

Il vice cancelliere austriaco Werner Kogler (Verdi) ha ringraziato gli investigatori. "I terroristi vogliono renderci paura e dividerci," ha scritto sul servizio di messaggistica istantanea X. "Non lasceremo che distruggano il nostro modo di vita."

