Paul Simon esprime ottimismo per la ripresa delle sue esibizioni dal vivo dopo una parziale perdita dell'udito.

In una conversazione con The Guardian, pubblicata lo scorso venerdì, il musicista ha condiviso che, sebbene la sua perdita dell'udito limiti la sua capacità di esibirsi con una band completa, sta "puntando a organizzare un concerto completo in futuro".

"Sono ottimista", ha detto Simon. "Sei mesi fa, ero piuttosto pessimista".

Simon ha parlato per la prima volta della sua perdita dell'udito in un'interazione con il quotidiano britannico The Times lo scorso maggio, rivelando che "improvvisamente, ho perso gran parte dell'udito nell'orecchio sinistro. Nessuno sembra sapere perché".

Prima di annunciare la sua perdita dell'udito, Simon ha intrapreso il suo ultimo tour nel 2018, affermando allora che stava "chiudendo il capitolo dei tour".

"Non ho mai detto che mi ritiravo", ha chiarito nella sua ultima chiacchierata. "Ho detto che mi fermavo, che ho fatto. Pensavo che avessimo raggiunto il culmine di ciò che potevamo raggiungere con quella band e quel repertorio. Era divertente, ma ero curioso di vedere cosa sarebbe successo quando ti fermi".

Quando si è fermato, Simon ha intrapreso viaggi con sua moglie. Poi, ha detto, ha fatto un sogno e "tutto è tornato a una nuova versione di realtà".

Secondo The Guardian, questo sogno ha spinto Simon a lavorare su una composizione intitolata "Sette Salmi". I testi sono apparsi nei suoi sogni per settimane e mesi, ha menzionato. Il prodotto finale è stato un album acustico di 33 minuti, pubblicato nel 2023. E mentre l'album prendeva forma, Simon è stato raggiunto in studio dal rinomato regista Alex Gibney, che ha documentato la sua creazione in un documentario di 3,5 ore, "In Dreams Restless: The Music of Paul Simon".

"Sette Salmi rappresenta un modo unico per cui un'intera opera è arrivata a me", ha detto Simon a The Guardian. "Penso che ci sia un legame tra il mio io passato, il mio subconscio e chi sono ora. È stato un'esperienza intrigante e piuttosto soddisfacente per molto tempo - fino a quando la mia perdita dell'udito non l'ha interrotta".

Di recente, Simon si è esibito insieme a due chitarristi in un evento di beneficenza per l'Iniziativa di Stanford per la Cura della Perdita dell'Udito, segnando la sua esibizione più lunga negli ultimi cinque anni.

"In Dreams Restless: The Music of Paul Simon", che ha debuttato negli Stati Uniti a marzo, uscirà nei cinema del Regno Unito il 13 ottobre, per il 83° compleanno di Simon.

Nonostante le sfide portate dalla sua perdita dell'udito, Paul Simon continua a cercare modi per intrattenere, puntando a un concerto completo in futuro. Il rilascio del suo album acustico di 33 minuti, "Sette Salmi", dimostra la sua perseveranza e creatività di fronte alle avversità.

