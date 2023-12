Patrizia Kummer: La snowboarder svizzera non vaccinata dice che la quarantena ai Giochi di Pechino non è una punizione

Il 34enne Kummer, che ha vinto l'oro ai Giochi di Sochi 2014, è già in quarantena nella capitale cinese come atleta non vaccinato e ha detto che per arrivare in Cina ha dovuto saltare le gare di qualificazione e preoccuparsi di un posto nella squadra svizzera.

"La scorsa primavera ho deciso... di decidere se fare il vaccino o meno", ha dichiarato la Kummer, dopo una settimana di quarantena, in una conferenza stampa.

"Alla fine ho deciso di no, per motivi personali", ha detto.

Inizialmente aveva detto che la sua decisione non aveva influito sui suoi preparativi, fino a quando gli organizzatori dei Giochi hanno annunciato, alla fine dell'anno scorso, che gli atleti non vaccinati diretti a Pechino avrebbero dovuto rimanere in quarantena per tre settimane al loro arrivo.

Mentre agli atleti vaccinati non è richiesta la quarantena, la Kummer è stata costretta a rivedere il suo programma di gare e a partire per Pechino molto prima, preoccupandosi anche di non riuscire a superare la selezione.

"In primavera, quando ho preso la decisione... non mi sarei mai sognata che questo (la quarantena) fosse possibile". "Non mi sento punita perché sapevo dall'inizio di settembre che avrei dovuto sottopormi alla quarantena se fossi andata alle Olimpiadi", ha detto.

"All'epoca pensavo che le mie possibilità fossero molto scarse. Ma so cosa devo fare e capisco che tutti i Paesi vogliono proteggere i loro cittadini, perché stiamo vivendo una pandemia ed è quello che è".

La Kummer ha detto che sta affrontando bene la quarantena nonostante la lontananza dai membri della sua squadra, e che sta riuscendo anche a svolgere le sessioni di allenamento al chiuso.

"Dobbiamo affrontare la situazione e io la affronto a modo mio e per me. Va bene così, perché sono abbastanza creativa da poter fare un buon allenamento fisico", ha detto.

