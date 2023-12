Patrick Reed si aggiudica la vittoria del PGA Tour nonostante le polemiche sulle cadute

Domenica, a Torrey Pines, l'americano ha ottenuto una vittoria di cinque colpi al Farmers Insurance Open con un punteggio di 4 sotto il par, facendo entrare il trentenne Reed nella top 10 dei migliori golfisti del mondo.

Tuttavia, è stato ciò che è accaduto alla buca 10 di sabato a far parlare di sé durante il fine settimana.

Dopo che il suo colpo di approccio è finito a sinistra del green in un rough profondo, Reed ha chiesto a un volontario se la palla fosse rimbalzata. Il volontario ha risposto di no, inducendo Reed a credere che la sua palla potesse essersi conficcata nel terreno.

Secondo le Regole del Golf del PGA Tour: "I giocatori possono controllare se la loro palla è incastrata e, in caso affermativo, ricevere un rilievo gratuito".

Il free relief consente al golfista di lasciare la palla e di effettuare il colpo successivo.

Prima di controllare la sua palla, si è sentito Reed dire ai suoi compagni di gioco: "Ehi ragazzi, vado a controllare. Hanno detto che non ha rimbalzato".

Quando l'ufficiale di gara è arrivato, il campione del Masters 2018 aveva già spostato la palla dopo aver constatato che era stata incastrata.

Reed ha quindi chiesto all'ufficiale di controllare il terreno alla ricerca di un'impronta, dicendo: "Da quando l'ho presa in mano per controllare - sembra che abbia rotto il terreno - ma voglio che tu controlli due volte".

L'ufficiale di gara ha detto di aver sentito un'impronta nel terreno e ha stabilito che la palla di Reed era stata incastrata. Ha quindi guidato Reed attraverso il drop per il rilievo.

Tuttavia, le azioni di Reed hanno suscitato le critiche di alcuni golfisti.

Il collega americano Xander Schauffele ha detto che avrebbe aspettato un funzionario.

"Se la mia palla è incastrata, di solito aspetto di chiamare qualcuno e di aspettare che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, aspettando di guardare il video", ha detto Schauffele.

"Cerco di evitare situazioni del genere proprio per questo motivo. Si può mettere un tee nel terreno e controllare la palla.

"Secondo l'ufficiale di gara, ha fatto tutto secondo le regole e tutti sono rimasti lì. Le chiacchiere tra i ragazzi non sono un granché, credo, ma lui è protetto dal Tour e questo è tutto ciò che conta".

Nel frattempo il golfista americano Lanto Griffin ha detto che i giocatori sono "incazzati".

"Il golf è un gioco di sportività ed è difficile metterci nella posizione di chiamarlo in causa perché non eravamo lì, ma alla fine della giornata penso che il 99% dei golfisti qui fuori, se è in discussione in un modo o nell'altro, andranno dall'altra parte, non prendendo un drop, non ha attraversato, quel tipo di affare", ha detto il 32enne Griffin.

"È dura da vedere, è triste, ci fa incazzare, ma è così che vanno le cose. Speriamo che qualcosa cambi e che si arrivi a una conclusione".

Lo stesso giorno, un incidente simile è accaduto al quattro volte vincitore di un major, Rory McIlroy. Il suo secondo colpo alla buca 18 è atterrato nel rough sul lato destro del fairway e, sebbene le riprese video mostrassero che aveva saltato, i giocatori e i testimoni della zona non ne erano a conoscenza.

Secondo il PGA Tour: "Per questo motivo McIlroy ha proceduto secondo le linee guida appropriate, ha informato i suoi compagni di gioco e ha preso provvedimenti legali".

In seguito il PGA Tour ha confermato che, dopo aver esaminato entrambi gli incidenti, le cadute di Reed e McIlroy rientravano nei limiti della legge.

"John Mutch, Ken Tackett e Gary Young hanno esaminato i video di Rory McIlroy al n. 18 di ieri e hanno stabilito che si trattava praticamente della stessa situazione che Patrick Reed ha affrontato al n. 10 durante il terzo giro", ha dichiarato il PGA Tour in un comunicato.

"È stato ragionevole per entrambi i giocatori concludere - sulla base del fatto che non hanno visto la palla atterrare, ma dato il lie della palla in condizioni di campo morbido - di procedere come la Regola consente per una potenziale palla incastrata".

"Hanno marcato, sollevato e valutato la situazione per determinare se la palla fosse incastrata. Patrick ha fatto un ulteriore passo avanti e ha chiamato un Rules Official per essere sicuro che la sua valutazione non venisse messa in discussione (anche se questo passo non è obbligatorio). Entrambi i giocatori hanno usufruito del giusto soccorso ai sensi della Regola 16/3.

"Il Comitato è d'accordo con il modo in cui entrambi i giocatori hanno proceduto, dato che hanno usato le prove che avevano in quel momento".

Reed è intervenuto su Twitter dopo la vittoria per difendere le sue azioni, sottolineando di non aver agito diversamente da McIlroy.

"HO FATTO LA STESSA COSA OGGI ALLA BUCA 18! E NON HO NEMMENO CHIAMATO UN UFFICIALE DI GARA PER CONSIDERARE LA PALLA INCASTRATA. FINE DELLA STORIA", ha twittato Reed.

Anche McIlroy ha affrontato la sua situazione in seguito, dicendo di aver "praticamente fatto la stessa cosa di Patrick".

"Ho detto, beh, vado a controllare se è incorporato", ha spiegato McIlroy a ESPN. "Ho visto il video, perché nessuno di loro l'ha vista rimbalzare, quindi ho controllato se fosse incastrata ed era nel suo segno di lancio. Ho tirato fuori la palla e c'era un grumo di fango sopra e aveva rotto la superficie. Ho detto a Rory Sabbatini: "Guarda, questa palla è incastrata" e lui mi ha risposto di sì, nessun problema".

Nel dicembre 2019, l'ex campione del Masters Reed è stato penalizzato di due colpi per essere sembrato migliorare deliberatamente il suo lie in un bunker durante il terzo giro dell'Hero World Challenge alle Bahamas.

Reed non ha infranto alcuna regola della PGA - non era tenuto a chiedere il parere di un Rules Official prima di prendere un "adeguato rilievo" - ma quanto accaduto nel fine settimana ha mostrato quanto i giocatori e i fan di questo sport considerino con attenzione la sacralità delle tradizioni del golf.

