Patrick Mahomes e Jalen Hurts saranno i primi quarterback neri ad affrontarsi al Super Bowl

In passato i quarterback neri sono stati protagonisti e hanno vinto il Super Bowl, ma non ci sono mai stati due quarterback neri in partenza per ciascuna squadra.

Mahomes, che è diventato il terzo quarterback nero a vincere il Super Bowl nel 2020, punta a diventare il primo quarterback nero nella storia della NFL a vincere più Super Bowl, mentre Hurts, quarterback degli Eagles, potrebbe diventare il quarto quarterback nero a vincere il Lombardi Trophy.

Doug Williams è stato il primo quarterback di colore a iniziare e vincere il Super Bowl, guidando gli allora Washington Redskins alla vittoria nel 1988, seguito da Russell Wilson dei Seattle Seahawks nel 2014 e da Mahomes nel 2020, mentre altri hanno iniziato e perso la grande partita.

Mahomes ha superato un infortunio alla caviglia per ispirare la sua squadra a una vittoria per 23-20 nella AFC Championship contro i Cincinnati Bengals domenica scorsa.

Pur lottando contro il dolore, il 27enne ha offerto una prestazione ispirata, lanciando per 326 yard e due touchdown.

"Non credo che abbiamo sigari, ma saremo pronti per il Super Bowl", ha detto Mahomes alla CBS dopo la partita, senza volersi esaltare troppo.

All'inizio della giornata, il quarterback degli Eagles Hurts ha superato Cam Newton per il maggior numero di rushing touchdown in una singola stagione da parte di un quarterback, guidando la sua squadra contro i San Francisco 49ers, per 31-7.

"Non so come sentirmi, ad essere sincero", ha detto ai giornalisti dopo aver raggiunto il Super Bowl.

"Lavori molto duramente per metterti in questa posizione e te ne sarò sempre grato. Solo Dio conosce le cose che ogni singolo individuo di questa squadra è stato in grado di superare per unirsi come squadra e fare qualcosa di speciale come gruppo.

"Questo è ciò che conta di più. Voglio sempre andare in campo e dare il meglio di me, indipendentemente da quello che succede, perché non voglio deludere chi mi sta accanto".

Il Super Bowl LVII si terrà il 12 febbraio.

Fonte: edition.cnn.com