Patrick Mahomes diventa il "Tristo Mietitore" mentre i Kansas City Chiefs sconfiggono i Buffalo Bills in un'epica battaglia ai tempi supplementari

All'Arrowhead Stadium abbiamo assistito a due grandi quarterback di nuova generazione: il QB dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes e il QB dei Buffalo Bills Josh Allen hanno dato vita a un vero e proprio show domenica sera in un epico scontro nel divisional round della AFC nei playoff della NFL.

Mahomes ha lanciato un walk-off touchdown a Travis Kelce nei tempi supplementari, mentre i Chiefs hanno battuto i Bills per 42-36 dopo un incontro che ha visto colpi di scena per tutta la durata della partita.

La partita è culminata in un finale selvaggio, che ha visto la straordinaria somma di 25 punti segnati negli ultimi 1:54 del tempo regolamentare.

A soli 13 secondi dalla fine, con i Chiefs in svantaggio di tre punti, sembrava impossibile che Kansas City potesse rientrare in partita.

Ma il capo allenatore dei Chiefs, Andy Reid, ha avuto parole di ispirazione per Mahomes.

"Quando è dura, sii il Tristo Mietitore e vai a prenderla", ha detto Reid a Mahomes prima dell'ultimo drive dei tempi regolamentari. "E lui l'ha fatto. Ha migliorato tutti quelli che lo circondano, cosa che gli riesce benissimo e che fa senza sforzo. Quando le cose si fanno difficili, lui è lì a lottare e i giocatori lo apprezzano".

E con queste parole che gli risuonano nelle orecchie, il ventiseienne è riuscito a portare la sua squadra in posizione per un field goal da 49 yard di Harrison Butker che ha chiuso la partita.

Nei tempi supplementari, il lancio della monetina si è rivelato il fattore decisivo, poiché i Bills e Allen non sono mai rientrati in campo, mentre i Chiefs hanno percorso tutto il campo prima del touchdown di Kelce.

Ma la partita sarà ricordata come una delle più belle della storia della NFL e, con due dei migliori giovani quarterback della lega al timone, potrebbe essere uno scontro che vedremo più volte negli anni a venire.

"È stata una partita incredibile", ha detto Mahomes a Tracy Wolfson della CBS. "Voglio dire, 17, Josh (Allen), ha giocato alla grande, scusate il linguaggio. Insomma, è stata una grande partita tra due grandi squadre di football e, alla fine della giornata, ragazzi come Tyreek (Hill) e Travis (Kelce) hanno fatto le giocate che ci hanno fatto vincere la partita".

I Chiefs ospiteranno i Cincinnati Bengals nella partita del campionato AFC il prossimo fine settimana, dopo che sabato i Bengals hanno battuto i Tennessee Titans, prima testa di serie dell'AFC.

Un incontro senza respiro

Mahomes è già un campione del Super Bowl e Allen è una superstar in ascesa: le speranze per un incontro tra le due squadre erano alte.

E fin dal primo minuto non ha deluso le aspettative. I Bills sono scesi metodicamente in campo nel possesso iniziale per segnare un touchdown, ma i Chiefs hanno risposto subito dopo.

Le difese di entrambe le squadre hanno resistito durante i possessi successivi, ma ancora una volta entrambi gli attacchi hanno segnato touchdown, andando all'intervallo in parità per 14-14.

Il punteggio riprende subito dopo l'intervallo, con Kansas City che si accontenta di un field goal, prima che Mecole Hardman si faccia largo tra la difesa di Buffalo con un touchdown in tuffo per allungare il vantaggio.

Ma uno splendido passaggio da touchdown da 75 yard di Allen a Gabriel Davis riporta la squadra di casa in partita.

Tuttavia, il punteggio è impazzito nel quarto quarto.

Un touchdown da 27 yard dei Bills per Davis sul quarto e 13 e una successiva conversione da due punti hanno dato a Buffalo un vantaggio di tre punti a soli 114 secondi dalla fine.

Ma pochi istanti dopo, un passaggio corto di Mahomes a Hill è stato portato a casa per 64 yard dal velocissimo wide receiver, dando ancora una volta il vantaggio ai Chiefs.

Ancora una volta, Allen è tornato a colpire, questa volta con sole otto giocate e 49 secondi per portare la sua squadra a 75 yard per connettersi con Davis e reclamare il vantaggio a pochi secondi dalla fine.

È il quarto touchdown della serata per Davis, che diventa così il primo giocatore nell'era del Super Bowl con più di 200 yard ricevute e quattro o più touchdown ricevuti in una partita di playoff.

A soli 13 secondi dalla fine, dalla propria linea delle 25 yard, Mahomes si è collegato a Hill per 19 yard e a Kelce per 25 yard per realizzare il field goal del pareggio a tempo scaduto.

Nei tempi supplementari, Mahomes non ha dato ad Allen l'opportunità di alzarsi dalla panchina, facendo nove giocate e 75 yard per mandare i Chiefs alla quarta partita consecutiva del campionato AFC.

La superstar di Kansas City ha passato per 378 yard e tre touchdown, correndo anche per altre 69 yard e un punto. Nel frattempo, Allen ha passato 329 yard e ha segnato quattro touchdown, oltre a fornire alcune corse chiave per mantenere i drive in movimento.

"Essere in questo momento, in questa partita, contro quella squadra, fare una giocata per uscire da una partita all'Arrowhead, la ricorderò per il resto della mia vita", ha detto Mahomes.

"È stato sicuramente speciale vincere una partita come questa all'Arrowhead. Ovviamente il Super Bowl è stato il primo per me, ma questo è il primo. Riuscire a rimontare un paio di volte, ottenere punti quando ne avevamo bisogno, segnare touchdown, arrivare a portata di field goal, lo ricorderò per sempre".

Un finale insoddisfacente

La partita di domenica sera è stata senza dubbio una delle più belle della stagione, ma il suo finale ha lasciato qualcuno un po' insoddisfatto.

I Chiefs hanno vinto il lancio della monetina dei tempi supplementari, il che significa che avrebbero ricevuto il kickoff all'inizio dei 10 minuti supplementari.

Secondo le regole della NFL, se la squadra che riceve per prima il pallone segna un touchdown, la partita è finita. Se la squadra che riceve per prima il pallone segna un field-goal, la squadra avversaria ha la possibilità di segnare un field-goal o un touchdown.

Pertanto, poiché Mahomes e i Chiefs sono riusciti a segnare un touchdown nel primo possesso dei tempi supplementari, non abbiamo mai potuto vedere Allen e l'elettrico attacco dei Bills rispondere.

Il regolamento non è piaciuto ad alcuni tifosi su Twitter, che lo hanno definito "la peggior regola dello sport".

Anche il wide receiver dei Detroit Lions Amon-Ra St. Brown si è espresso in merito: "Grande partita da parte di entrambe le squadre, ma le regole dei tempi supplementari devono essere cambiate". Nessun lancio di moneta dovrebbe avere così tanto potere".

Ma all'indomani della straziante sconfitta, Allen non ha dato la colpa alle regole.

"Le regole sono quelle che sono e non posso lamentarmi perché se fosse stato il contrario avremmo festeggiato anche noi", ha detto. "Quindi è quello che è a questo punto. Stasera non abbiamo fatto abbastanza gioco".

Fonte: edition.cnn.com