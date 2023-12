Patrick Mahomes dice che Taylor Swift ora fa parte del "Regno dei Chiefs".

"Per noi ci sono state un paio di battute qua e là all'inizio, ma ora fa parte del Chiefs Kingdom. Fa parte della squadra", ha detto Mahomes a Nate Burleson su "CBS Mornings".

"È bello che abbia abbracciato Brittany (la moglie di Mahomes) e che abbiano costruito un'amicizia. Per me è solo Travis, amico. Ha la fortuna di stare con una grande ragazza e una grande donna".

La rivelazione pubblica della relazione tra Swift e Kelce è diventata uno dei momenti più importanti della cultura pop di quest'anno, catturando l'immaginazione dei fan della NFL e degli Swifties.

La Swift, recentemente nominata persona dell'anno dal Time, è apparsa a settembre a una partita dei Chiefs dopo settimane di speculazioni sul fatto che i due si stessero frequentando, durante le quali Mahomes ha detto che la squadra aveva inizialmente lasciato stare Kelce.

"All'inizio tutti si sono tenuti alla larga, lasciandogli fare quello che stava facendo. Poi ha iniziato a coinvolgere Taylor quando si è reso conto di quanto fosse una persona in gamba", ha aggiunto.

La relazione tra Swift e Kelce ha anche permesso al quarterback due volte vincitore del Super Bowl di confrontarsi con un'altra persona ai vertici della sua professione.

"È stato bello interagire con lei perché è al top nella sua professione", ha detto Mahomes. "Ho solo visto come guida e come diventa... Ora ho la possibilità di vederlo in prima persona attraverso gli occhi di Brittany e Travis".

Da allora Swift ha assistito a diverse partite dei Chiefs, mentre i campioni in carica del Super Bowl hanno affrontato una stagione frustrante, sedendosi al terzo posto nella American Football Conference (AFC) con un record di 9-5. La prossima partita si terrà il giorno di Natale, quando i Chiefs si troveranno di fronte a un'altra squadra.

I Chiefs giocheranno il giorno di Natale, quando ospiteranno i Las Vegas Raiders all'Arrowhead Stadium.

Fonte: edition.cnn.com