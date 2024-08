Patrice Aminati non ha metastasi.

Dopo sei mesi difficili di terapia, ci sono buone notizie per la moglie di Daniel Aminati, che lotta contro il cancro alla pelle nera. Non ci sono metastasi trovate in Patrice Aminati.

Patrice Aminati sta combattendo un cancro alla pelle grave da più di un anno. Lei e suo marito Daniel Aminati danno regolarmente ai loro follower di Instagram un assaggio della terapia fisicamente impegnativa e li tengono aggiornati. Ora ci sono buone notizie dagli Aminati.

Il moderatore si connette ai suoi fan dalle vacanze, condividendo non solo le impressioni del bel tempo trascorso con sua moglie e sua figlia a Oberhof nella Foresta della Turingia, ma anche alcune buone notizie. Le infusioni di immunoterapia che Patrice Aminati ha ricevuto negli ultimi mesi sembrano funzionare - la 29enne è libera dalle metastasi, come ha annunciato.

Gli Aminati celebrano questo tornando nell'hotel dove hanno soggiornato a febbraio per raccogliere le forze per la seconda terapia del cancro di Patrice Aminati e per riprendersi dallo shock di aver trovato metastasi, inclusi quelli ai polmoni, dopo la diagnosi di cancro alla pelle.

"Orribili" effetti collaterali

La coppia ha passato mesi difficili. Patrice Aminati ha descritto gli effetti collaterali della terapia come "orribili". Ma qualche settimana fa, la 29enne ha trovato motivo per sperare. "Una metastasi cutanea sul mio stomaco che potevo sentire, toccare e guardare mentre cresceva, causando settimane di sudori causati dalla paura - mi sentivo come se il mio intero corpo fosse solo questo nemico visibile che volevo disperatamente tagliare fuori - è scomparsa", si è rallegrata in un post di Instagram.

Per lei, questo è stato un indicatore che l'immunoterapia sta funzionando - e motivo per un'ottimismo cauta. "La strada è ancora lunga... Sto continuando il mio cammino... ma finalmente c'è luce in fondo al tunnel, finalmente ho speranza", ha scritto a luglio.

La prognosi dei medici dopo la diagnosi di cancro era inizialmente cupa: la 29enne non ce l'avrebbe fatta a Natale, hanno detto all'inizio di quest'anno.

Dopo aver condiviso il loro viaggio attraverso le sessioni di terapia impegnative su Instagram, gli Aminati celebrano un traguardo significativo: l'assenza di metastasi di Patrice.

