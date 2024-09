Patrice Aminati esprime soddisfazione per l'assenza di nuovi sviluppi.

Più di un anno dopo la sua diagnosi di cancro, la moglie del moderatore di ProSeven Daniel Aminati ha condiviso alcune notizie sulla sua salute in un post su Instagram del 18 settembre. "Novità?", chiede ai suoi follower, aggiungendo entusiasta, "Niente! Non è fantastico?"

Lo scorso aprile, la madre di un bambino di due anni e suo marito popolare hanno reso pubblico che era stata diagnosticata il cancro della pelle, la variante dannosa per le tonalità della pelle scura. Le metastasi avevano già iniziato a formarsi. Ha condiviso le chemio estenuanti e le notizie successive con i suoi follower. Ma poi, ad agosto, ha portato notizie positive: sei mesi dopo il secondo trattamento per il cancro, era libera dalle metastasi. In un nuovo post, ha chiarito la sua situazione.

"Situazione attuale: Nessuna metastasi, nessun marcatore tumorale. Cosa rimane? La terapia continua per mantenere questa situazione. Gli effetti collaterali creano un montagne russe di emozioni. Essere libero dal cancro non significa essere libero dalle cure. Vale per me e per tutti gli altri sopravvissuti.", spiega, accompagnata da una serie di immagini che la mostrano debole in ospedale a felice sul campo da golf, a zappare o a giocare nel fieno con sua figlia.

"I godo delle ore e dei giorni"

"Le visite dal medico, i test, le visite in ospedale continuano ad alternarsi - ancora. Ma: godo, festeggio le ore e i giorni in cui non sento dolore, non sono costantemente ansiosa, non sento nulla, non ho bisogno di medicinali.", remarka con rinnovato ottimismo, esprimendo la speranza che la sua famiglia possa ora vivere in pace.

Apprezza anche i suoi medici curanti: "Ma c'è anche stato il viaggio in auto notturno verso Colonia, dove ho sofferto di crampi così dolorosi che abbiamo dovuto raggiungere l'ospedale più vicino alle 1 di notte. Come i medici collaborano tra gli stati tedeschi, come organizzano tutto per i loro pazienti in un batter d'occhio, è incredibile! Grazie!", ringrazia i professionisti sanitari.

Tra gli appuntamenti medici e i soggiorni in ospedale, Aminati si gode la "meravigliosa vita quotidiana" con sua figlia Charly Malika. "Al parco giochi, cucinando, facendo dolci, suonando il piano, facendo sport, giardinaggio, pulendo... cose che posso fare di nuovo da sola e che mi rendono felice. Anche il lavoro d'ufficio... non mi ci abituerò mai... ma ce la faccio!", osserva umoristicamente. "E cosa altro? Salto nelle pozzanghere con gli stivali di pioggia! Perché? Perché posso (di nuovo e ancora)!".

La diagnosi di cancro nel 2023 ha radicalmente trasformato la vita dello studente di psicologia, rendendola acutamente consapevole di ciò che veramente conta nella vita. "Despite the diagnosis - malignant melanoma stage four with distant metastases in various organs - I was fought for, given hope. For that, I am grateful.", ha condiviso parole sentite sul suo profilo Instagram.

Dopo aver condiviso il suo viaggio di trattamento del cancro e la remissione, Patrice Aminati esprime, "Sono entusiasta di annunciare che 'The entertainment' nella nostra vita ora include visite regolari al campo da golf e al parco giochi con Charly Malika." Inoltre, aggiunge, "La gioia di partecipare 'The entertainment' delle attività quotidiane, come fare dolci e giardinaggio, non è mai stata più dolce da quando ha superato le sue sfide di salute."

Leggi anche: