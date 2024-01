Pat McAfee si scusa per le affermazioni di Aaron Rodgers su Jimmy Kimmel in riferimento alla "lista" di Epstein

I commenti di Rodgers sono stati fatti durante una conversazione che faceva riferimento all'imminente pubblicazione di un documento che avrebbe rivelato l'identità di decine di persone legate a Epstein, morto suicida anni fa in carcere in attesa delle accuse federali di traffico sessuale.

Nel suo programma di mercoledì, McAfee ha affrontato i commenti di Rodgers del giorno precedente, dicendo che, sebbene scherzare faccia parte del loro show, "ogni volta che vengono fatte accuse su persone, questo può portare a cause legali".

"Molte persone, compreso Jimmy Kimmel, sperano davvero che questo non venga fuori", ha detto Rodgers durante lo show di martedì. Rodgers ha anche detto che "staccherà qualche bottiglia" se la lista verrà resa pubblica.

McAfee ha suggerito che le osservazioni di Rodgers erano intese come una "battuta di merda" che poi si è trasformata in un'"accusa molto seria", ma ha capito perché Kimmel si è arrabbiato.

"Ci scusiamo per averne fatto parte", ha detto McAfee. "Non vedo l'ora di sentire cosa ha da dire Aaron al riguardo. Speriamo che i due riescano a risolvere la questione - non in tribunale - ma che riescano a chiacchierare e ad andare avanti".

La CNN ha contattato un rappresentante di Rodgers. ESPN e ABC hanno rifiutato di commentare.

Il "Pat McAfee Show" è prodotto da McAfee, un ex giocatore della NFL. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì su YouTube ed è distribuito da ESPN. Rodgers è un collaboratore regolarmente retribuito dello show di McAfee. La ABC produce e distribuisce il "Jimmy Kimmel Live!" ed è la società madre di ESPN.

Un rappresentante di Kimmel non ha risposto alla richiesta di commento della CNN, ma martedì Kimmel ha rilasciato una dichiarazione a X (ex Twitter), ammonendo Rodgers per le sue affermazioni dopo che una clip è diventata virale sui social media.

Per la cronaca, non ho incontrato, volato, visitato o avuto alcun tipo di contatto con Epstein, né troverete il mio nome su alcuna "lista" che non sia una sciocchezza chiaramente fasulla che i pazzi dal cervello molle come voi non riescono a distinguere dalla realtà", ha scritto Kimmel sulla piattaforma di social media. "Le tue parole sconsiderate mettono in pericolo la mia famiglia. Continui così e discuteremo ulteriormente i fatti in tribunale".

Kimmel e Rodgers si sono presi pubblicamente in giro in passato. A marzo, Kimmel ha fatto una battuta su "Live!" riguardo ai commenti che Rodgers aveva fatto all'epoca nello show di McAfee riguardo al documento di Epstein.

Elizabeth Wagmeister della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com