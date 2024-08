- Paszek e Hake conquistano il bronzo olimpico in kayak

Paulina Paszek e Jule Hake hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara di kayak doppio femminile ai Giochi di Parigi. Il duo ha dovuto attendere dopo aver concluso la gara allo Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne prima di poter festeggiare, poiché sono state assegnate due medaglie di bronzo. Hanno terminato alla pari con la squadra tedesca, che includeva il duo ungherese di Noemi Pupp e Sara Fojt, di fronte al Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

L'oro è andato al duo neozelandese di Lisa Carrington e Alicia Hoskin, mentre il duo ungherese di Tamara Csipes e Alida Dora Gazso ha vinto l'argento. L'altro duo tedesco di Lena Röhlings e Pauline Jagsch ha concluso al sesto posto.

L'ultimo oro olimpico della Germania in questa gara risale al 2012, quando Franziska Weber e Tina Dietze hanno vinto. Hanno anche vinto il bronzo a Rio nel 2016.

Paulina Paszek e Jule Hake erano entusiasti di aver vinto la medaglia di bronzo, la loro prima medaglia olimpica come squadra. Despite the tie, they felt proud to share the podium with the German team in Paris.

