- Passeggiare mano nella mano sul tappeto cremisi

L'attrice venerabile Sigourney Weaver (74) ha sfoggiato il suo fascino sulla passerella rossa del Festival del Cinema di Venezia insieme alla figlia Charlie "Shar" Simpson (34), entrambe in eleganti abiti neri. Il produttore Nemo Allen le ha accompagnate, tutti e tre con le dita intrecciate per i fotografi in attesa. Hanno assistito alla proiezione di "Beetlejuice Beetlejuice" (in uscita in Germania il 12 settembre).

Weaver ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, un tributo alla sua illustre carriera.

L'eleganza di Weaver e Simpson

L'attrice inimitabile Weaver, candidata a tre Oscar, indossava un top luccicante nero e una gonna a campana, mentre Simpson, che si identifica come non binario e utilizza i pronomi she/her, sfoggiava un abito nero con spalla sola.

L'outfit di Weaver includeva orecchini scintillanti, mentre quello di Simpson splendeva di perle. Weaver ha optato per un trucco leggero, mentre Simpson per un rossetto rosso audace.

Allen ha aggiunto una nota di colore con il suo completo borgogna.

Il matrimonio di lungo corso di Weaver con Jim Simpson

Weaver è felicemente sposata con il padre di Shar, il noto impresario teatrale e cinematografico americano Jim Simpson (68), dal 1984.

A differenza di sua madre famosa, Shar ha scelto una carriera nell'educazione. Attualmente lavora come assistente professoressa al Digital Storytelling Lab della Columbia University School of the Arts a New York City.

Weaver ha dato vita al temibile e alieno creatura nel seminale film horror di fantascienza "Alien - L'ottava passeggera" di Ridley Scott (86) nel 1979. Sono seguiti altri quattro film con lei come protagonista, fino a "Alien 3" nel 1992. Questo mese è uscito "Alien: Resurrection", l'ultimo reboot della serie.

Weaver è stata candidata all'Oscar per le sue interpretazioni nel primo film "Alien" e in "Gorillas in the Mist" (1988), oltre che in "Working Girl" (1988).

