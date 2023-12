Passeggero multato di 1.874 dollari dopo il ritrovamento di due McMuffin non dichiarati nei bagagli

A un viaggiatore senza nome è stata comminata una multa di 2.664 dollari australiani (1.874 dollari) dopo che due McMuffin con uova e salsiccia di manzo non dichiarati e un croissant al prosciutto sono stati trovati nel suo bagaglio all'arrivo all'aeroporto di Darwin, nel Territorio del Nord, la scorsa settimana.

L'incidente è avvenuto pochi giorni dopo che le autorità australiane hanno introdotto nuove e severe regole di biosicurezza in seguito all'epidemia di afta epizootica scoppiata in Indonesia e diffusasi a Bali, una destinazione popolare per i turisti australiani.

Il Dipartimento australiano per l'Agricoltura, la Pesca e le Foreste ha dichiarato che una "serie di prodotti a rischio non dichiarati", tra cui i fast food, sono stati individuati nello zaino del passeggero da un cane rilevatore di biosicurezza di nome Zinta.

"Questo sarà il pasto Maccas più costoso mai consumato da questo passeggero", ha dichiarato Murray Watt, ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Foreste .

"Questa multa è il doppio del costo di un biglietto aereo per Bali, ma non ho alcuna compassione per chi sceglie di disobbedire alle severe misure di biosicurezza australiane, e i recenti rilevamenti dimostrano che verrete catturati".

Rigide misure di biosicurezza

La dichiarazione ha poi confermato che al passeggero è stato emesso "un avviso di infrazione di 12 unità per non aver dichiarato potenziali articoli ad alto rischio di biosicurezza e per aver fornito un documento falso e fuorviante". I prodotti sequestrati saranno testati per l'afta epizootica prima di essere distrutti.

"L'Australia è libera dall'afta epizootica e vogliamo che rimanga tale", ha aggiunto Watt.

Il mese scorso, il governo federale australiano ha annunciato un pacchetto di misure di biosicurezza da 9,8 milioni di dollari, con l'introduzione di nuove misure lungo i confini del Paese, tra cui tappeti igienici per le zampe in tutti gli aeroporti internazionali e cani da biosicurezza stazionati sia all'aeroporto di Darwin che a quello di Cairns, dopo che la malattia, altamente contagiosa, ha iniziato a diffondersi tra i bovini in Indonesia.

Gli esperti stimano che un'epidemia in Australia potrebbe avere un impatto economico fino a 80 miliardi di dollari.

"I viaggiatori in arrivo dall'Indonesia saranno sottoposti a controlli di biosicurezza molto più severi a causa della presenza dell'afta epizootica in Indonesia", si legge in una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento dell'Agricoltura, della Pesca e delle Foreste il 19 luglio.

La mancata dichiarazione dei rischi per la biosicurezza comporterà una violazione delle leggi australiane sulla biosicurezza e chiunque venga trovato in violazione potrebbe ricevere un avviso di infrazione fino a 2.664 dollari".

"I viaggiatori che entrano in Australia con un visto temporaneo potrebbero vedersi annullare il visto e, in tal caso, l'ingresso in Australia verrebbe rifiutato".

Sebbene l'afta epizootica sia relativamente innocua per l'uomo, provoca vesciche e lesioni dolorose sulla bocca e sulle zampe di animali artiodattili come bovini, ovini, suini, caprini e cammelli, impedendo loro di mangiare e causando in alcuni casi grave zoppia e morte.

La malattia può essere veicolata da animali vivi, nella carne e nei prodotti lattiero-caseari, nonché sugli indumenti, sulle calzature e persino sui bagagli delle persone che sono entrate in contatto con animali infetti.

"L'impatto sugli agricoltori in caso di diffusione dell'afta epizootica è troppo doloroso anche solo da contemplare", ha dichiarato il mese scorso alla CNN Fiona Simson, presidente della National Farmers' Federation .

"Ma non si tratta solo di agricoltori. Cancellare 80 miliardi di dollari dal PIL australiano sarebbe un disastro economico per tutti".

Immagine in alto: Dipartimento dell'Agricoltura, della Pesca e delle Foreste

Anche Hilary Whiteman della CNN ha contribuito a questo servizio.

