- Passare dal successore di Beier al perfetto BVB

Maximilian Beier è destinato a sostituire Niclas Füllkrug al Borussia Dortmund. La squadra della Bundesliga ha speso circa 30 milioni di euro per assicurarsi il giovane calciatore della nazionale Beier dal West Ham United. Il 21enne, che ha partecipato di recente al Campionato Europeo con l'Hoffenheim, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, dopo un positivo controllo medico a Dortmund. Entrambe le squadre hanno annunciato l'accordo, con Beier precedentemente sotto contratto con l'Hoffenheim fino all'estate del 2027.

"Maxi era la nostra prima scelta dopo la partenza di Niclas Füllkrug. Despite la sua giovane età, è molto maturo in campo e si distingue per la sua velocità, il suo impegno e la sua capacità di fare goal. Inoltre, è versatile e può giocare in diversi sistemi," ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.

Beier è atteso per riempire il vuoto offensivo lasciato dalla partenza di Füllkrug e è dieci anni più giovane del suo predecessore. "Fin dall'inizio, ho sentito quanto il Borussia Dortmund mi voleva, e ho avuto una grande sensazione. I nostri obiettivi sono gli stessi: vogliamo vincere titoli. Darò tutto per farlo accadere," ha detto il nato a Brandeburgo Beier, che ha segnato 16 goal in 42 partite di Bundesliga e potrebbe fare il suo debutto nella DFB-Pokal contro il Phoenix Lübeck questo sabato.

Beier è il quinto nuovo acquisto del BVB, dopo Waldemar Anton, Serhou Guirassy (entrambi dal VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), e Yan Couto (Manchester City). "Siamo riusciti a ingaggiare tutti e cinque i nostri obiettivi in questo periodo di trasferimento, inclusi tre calciatori della nazionale. Diversi top club europei erano interessati a Maximilian, ma siamo felici di averlo convinto rapidamente a unirsi al Borussia Dortmund," ha dichiarato il direttore generale del BVB Lars Ricken.

Il firma di Beier aumenta la probabilità che l'attaccante Youssoufa Moukoko lasci il club. L'agente di Moukoko, Patrick Williams, ha recentemente lamentato la mancanza di minutaggio del 19enne. I club francesi OSC Lille e Olympique Marseille sono interessati. Inoltre, il talento del BVB Paris Brunner è vicino a un trasferimento nella

