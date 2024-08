- Passagero ferito a morte

Un passeggero di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Grundau (distretto di Main-Kinzig). Secondo quanto riferito dalla polizia, si trovava in un veicolo con un conducente di 19 anni che è uscito di strada poco prima dell'ingresso a Breitenborn, al mattino.

Il veicolo è finito sulla carreggiata e si è cappottato. Il conducente è stato riportato con ferite lievi. Le cause e le circostanze esatte dell'incidente sono ora oggetto di indagine.

La morte del passeggero nell'incidente stradale ha lasciato la comunità in lutto. L'indagine mira a determinare le cause e prevenire incidenti simili in futuro.

