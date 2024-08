- Pass per la rissa

Gli appassionati di musica sono in fermento: il 27 agosto 2025, Liam (51) e Noel Gallagher (57) hanno annunciato un tour nel Regno Unito e in Irlanda per la loro band Oasis, scioltasi nel 2009. La notizia è stata diffusa su X e sul loro sito ufficiale. La lunga attesa di 15 anni ha fatto impazzire i fan, con il sito che è andato in crash poco dopo l'annuncio, come riportato dal Daily Mail, e i social media che esplodono di entusiasmo. Diversi utenti hanno commentato cosa aspettarsi dal tour: "La guerra per i biglietti è iniziata", "Potrei vendere la mia casa, ho bisogno di quel biglietto", o "Potrei aver bisogno di un giorno libero per assicurarmi quei biglietti".

I concerti sono stati programmati a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino, previsti per l'estate del 2025, con diverse date in ogni città. Queste saranno le uniche esibizioni europee per l'anno successivo, con ulteriori date a livello globale da seguire. I biglietti per il Regno Unito saranno disponibili dalle 9 del mattino BST del 31 agosto, su ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e seetickets.com, come indicato sul sito. I biglietti per Dublino saranno disponibili dalle 8 del mattino IST dello stesso giorno su ticketmaster.ie. ticketmaster.co.uk sta già fornendo ai fan consigli per una prevendita senza intoppi, come creare un account verificato.

L'aspettativa aumenta per le voci di ricongiungimento

Liam Gallagher ha fatto trapelare su X il 26 agosto che i fan dovrebbero restare sintonizzati per un messaggio il 27 agosto, alimentando le speculazioni di ricongiungimento. Il critico musicale Kevin McManus ha previsto allora che un possibile ricongiungimento e le esibizioni avrebbero scatenato un'enorme corsa ai biglietti. Ha rimembrato i due concerti di Knebworth che la band ha tenuto l'10 e l'11 agosto 1996, vendendo 250.000 biglietti, e ha sottolineato la grande domanda. Ha presagito: "Questa volta, con il dieci anni di fermento, si prevede che sarà ancora più grande. Credo che tutti cercheranno di ottenere un biglietto. Taylor Swift è stata la voce dell'estate, ma questo la supererà."

Tuttavia, potrebbero ancora persistere dubbi tra i fan. "Ci sarà sempre la domanda: 'Suoneranno? Si azzufferanno prima del primo spettacolo, dopo cinque spettacoli o getteranno la spugna?' Ci sarà sempre quel senso di incertezza."

La famosa band britannica Oasis, con successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", è emersa come una delle band cult più influenti degli anni '90. La band si è sciolta nel 2009 a causa di una faida tra i fratelli Gallagher.

Nonostante l'aspettativa e le voci di ricongiungimento, alcuni fan sono ancora scettici riguardo al tour degli Oasis, chiedendosi se avverrà realmente e se i fratelli riusciranno a mantenere l'armonia durante gli spettacoli. Comunque, i biglietti per i concerti di Dublino nella Repubblica d'Irlanda saranno disponibili il 31 agosto alle 8 del mattino IST, offrendo ai fan l'opportunità di assicurarsi il loro posto per assistere alla band iconica ancora una volta.

