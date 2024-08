- Pasbrig candidato alla presidenza dello Stato SPD

SPD parlamentare statale Elrid Pasbrig punta alla vetta del suo partito. Si candiderà alla carica di presidente di stato al congresso del partito di ottobre, ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca. Ha informato i presidenti attuali Juliane Kleemann e Andreas Schmidt della sua decisione. Entrambi i detentori dell'incarico in carica intendono candidarsi per un nuovo mandato.

Pasbrig, politologa, è parlamentare statale dal 2021. Il suo ufficio di circoscrizione si trova a Burg (distretto di Jerichower Land). Per il gruppo parlamentare SPD, è portavoce per l'agricoltura, la tutela degli animali e le petizioni. Prima del suo mandato in parlamento, ha lavorato, tra le altre cose, come consulente nel Ministero dell'Economia.

Chiamata per un rilancio del partito

Dopo i deludenti risultati delle elezioni locali e europee di giugno, diversi membri hanno chiesto un rilancio del partito in una lettera aperta, chiedendo anche cambiamenti personali. Tuttavia, nessuno tra le file dei critici aveva fino ad ora presentato una candidatura pubblica per il comitato esecutivo statale.

Secondo Pasbrig, Alexander Kleine (Klostern), Alexandra Hansen (Haldensleben), Jörg Felgner (Magdeburgo), Kay Gericke (Biederitz) e Mandy Schumacher (Gardelegen) si sono candidati per il comitato esecutivo statale.

