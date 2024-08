- Partnere in una lite gravemente ferito - uomo arrestato

Un uomo di 29 anni ha gravemente ferito la sua partner durante una discussione a Gelsenkirchen e successivamente è stato arrestato dalle forze speciali della polizia. La donna di 35 anni è stata portata in ospedale, dove la sua vita non era in pericolo, secondo la polizia. È stato istituito un'unità per gli omicidi a causa di un tentato omicidio.

La discussione è scoppiata al mattino nell'appartamento del 29enne nel distretto di Hassel. Nonostante le gravi ferite, la donna è riuscita a fuggire e ha allertato i passanti di chiamare la polizia. A causa di indizi su un'arma da fuoco e un cane pericoloso nell'appartamento dell'uomo, sono state dispiegate le forze speciali. L'uomo non ha opposto resistenza all'arresto. La causa esatta della discussione e la residenza fissa della donna sono ancora ignote e le indagini sono in corso.

