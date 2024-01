Partite in uno stadio da 4.700 posti - La UEFA e la FA stanno svendendo il calcio femminile?

Al Camp Nou, il Barcelona Femení ha stabilito il record mondiale di presenze per una partita di calcio femminile, con 91.648 tifosi che hanno assistito alla sfida tra i catalani e il VfL Wolfsberg all'inizio dell'anno; l'Inghilterra femminile ha battuto il record di presenze per una partita casalinga delle Lionesses nel 2019, con 77.768 spettatori, e persino il Newcastle United ha battuto il suo record di presenze nella sua prima partita al St. James' Park, con 22.134 spettatori che hanno assistito alla partita della quarta serie del calcio femminile inglese.

La domanda, soprattutto in Europa, non è mai stata così alta, ed è per questo che sono state sollevate delle perplessità sugli stadi scelti per ospitare il Campionato europeo femminile attualmente in corso in Inghilterra.

I critici sostengono che la Federcalcio inglese (FA) e la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, non abbiano colto l'attimo.

Sebbene le 10 sedi ospitanti includano colossi come lo stadio di Wembley e l'Old Trafford - che ospiteranno una partita ciascuno - le partite si disputeranno anche nello stadio Leigh Sports Village da 8.000 posti e nel New York Stadium di Rotherham da 12.000 posti.

Lo stadio ospitante più piccolo è il Manchester City Academy Stadium, parte del complesso di allenamento all'avanguardia del club di Premier League inglese, che ha una capacità di soli 4.700 posti. Come lo stadio Leigh Sports Village, che si trova nella Greater Manchester, la capacità è limitata a causa delle norme che impediscono le aree in piedi.

Un po' di delusione

La prima delle tre partite che si svolgeranno al Manchester City Academy Stadium, sede della squadra femminile del Manchester City, è la partita del Gruppo D del Belgio contro l'Islanda, il 10 luglio.

Ad aprile, la centrocampista della Juventus e dell'Islanda Sara Björk Gunnarsdóttir ha dichiarato al podcast "Their Pitch" di essere "un po' delusa" per la scelta dello stadio.

"È scioccante. Giocando in Inghilterra, ci sono così tanti stadi e noi abbiamo un campo di allenamento del City che ospita quanto, 4.000 spettatori?". Ha detto Gunnarsdóttir.

"È imbarazzante. Non è il rispetto che meritiamo. Guardate il calcio femminile oggi, riempiono gli stadi. Vedete Barcellona e Madrid, 95.000 persone che guardano la partita (al Camp Nou). Non sono disposti a credere che venderemo più di 4.000 biglietti.

"È irrispettoso nei confronti del calcio femminile perché è molto più grande di quanto si pensi. Si pensa che il calcio femminile stia facendo due passi avanti, ma poi succede una cosa del genere, è solo un passo indietro".

Rachel O'Sullivan, esperta di calcio femminile e cofondatrice del media outlet Girlsontheball, ha detto che la scelta di due stadi di capienza inferiore a 10.000 per un torneo importante è "un po' poco ambiziosa".

O'Sullivan, che si è detta "delusa e sorpresa" quando ha visto la scelta degli stadi, ha dichiarato alla CNN Sport: "Nel gioco femminile c'è l'abitudine di non aspettarsi che sia così grande e di non aspettarsi che cresca come sta facendo".

Se si guarda all'evidenza, la crescita è stata esponenziale e la Coppa del Mondo 2019 ce lo ha dimostrato". Molti sono rimasti sorpresi dal numero di persone che hanno voluto avvicinarsi al calcio e coinvolgersi nel calcio - e non dovremmo esserlo. Dovremmo aspettarcelo".

Crescita

Da quando l'Inghilterra ha presentato la propria candidatura per ospitare Euro 2022, quattro anni fa, il panorama del calcio femminile è cambiato drasticamente.

C'è stata una Coppa del Mondo che ha battuto i record di presenze e di spettatori - suggerendo l'avvicinarsi di una nuova alba per il calcio femminile internazionale - e sono stati fatti passi da gigante nel gioco di club, in particolare in Europa.

La Coppa del Mondo 2019 è stata seguita da circa 1,12 miliardi di spettatori su tutte le piattaforme - un record di pubblico per la competizione. La finale tra Stati Uniti e Paesi Bassi è stata la partita di Coppa del Mondo femminile più vista di sempre, con una media di 82,18 milioni di spettatori in diretta, con un aumento del 56% rispetto alla finale del 2015.

Tuttavia, quando nel 2019 si è svolto il processo iniziale di selezione degli stadi per Euro 2022, la FA ha faticato a trovare sedi valide perché i club e i comuni erano riluttanti a proporsi, come ha spiegato il mese scorso l'amministratore delegato della FA Mark Bullingham.

"La verità assoluta è che abbiamo fatto una gara d'appalto in tutti i principali terreni e città del Paese e sono stati pochissimi quelli che si sono fatti avanti per ospitare gli Europei femminili", ha detto Bullingham in un'intervista a Zoom con i giornalisti.

Abbiamo dovuto convincere alcuni club e città a farsi avanti, quindi siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto".

"Pensiamo di avere alcune sedi brillanti, ma se pensate che la gente bussava alla nostra porta per ospitare le partite, non è stato così".

Dal 2019, il calcio femminile è aumentato in termini di entrate, fanbase e pubblico, catapultando questo sport in una stratosfera diversa.

Oltre a Wembley (89.000), Old Trafford (74.000), Leigh Sports Village e Manchester City Academy Stadium, le altre sedi ospitanti sono il Bramall Lane dello Sheffield United (30.000), il St Mary's Stadium del Southampton (32.000), Brighton and Hoveve (32.000) e il St,000), l'Amex Stadium di Brighton e Hove Albion (30.000), lo Stadium MK di Milton Keynes Dons (30.000), il Brentford Community Stadium di Brentford (17.000) e il New York Stadium di Rotherham United.

Lo scrittore di calcio femminile Richard Laverty ha detto che se il processo di selezione dovesse avvenire ora, magari per una prossima Coppa del Mondo, potrebbe essere una storia completamente diversa.

"Penso che se lo facessero ora, forse, sceglierebbero in modo diverso. Penso che il gioco femminile sia diventato così grande e che probabilmente abbiano sottovalutato la domanda, forse da parte dei tifosi in trasferta, dei tifosi neutrali, dei tifosi inglesi", ha detto Laverty alla CNN Sport.

Data la rapida crescita di questo sport, O'Sullivan ha suggerito che essere ambiziosi è l'unica strada da percorrere.

"Dobbiamo aspettarci che cresca, invece di sorprenderci ogni volta, perché se si guardano le statistiche e i dati di ascolto nel corso degli anni e di ogni torneo, è sempre più grande e migliore. Ed è a questo che dobbiamo puntare".

Una vera vergogna

Anche l'ubicazione degli stadi del torneo è stata criticata.

Mentre c'è un gruppo di stadi nel nord-ovest e nel sud - compresa Londra - dell'Inghilterra, non ce n'è nessuno nelle Midlands o nel nord-est, tradizionali focolai di questo sport.

Anche se la riluttanza dei comuni e dei club a proporsi ha limitato le scelte della FA, O'Sullivan ha detto che è stato un "vero peccato" che nessuno si sia proposto in quelle regioni, in particolare nel nord-est, un'area con una così ricca storia calcistica.

Ma gli stadi ospitanti includono comunque quattro campi della Premier League, la sede più importante del Paese - Wembley - un campo di alto livello recente e due sedi che ospitano partite della Super League femminile, un criterio che la FA voleva includere.

Si prevede che la finale di Wembley, che registrerà il tutto esaurito, diventerà la finale europea con il maggior numero di spettatori della storia, sia maschile che femminile, superando l'attuale record di 79.115 persone stabilito per il Campionato europeo maschile del 1964.

Sue Campbell, direttrice del calcio femminile della FA, ha dichiarato all'Independent a giugno che il processo di selezione degli stadi è stato all'insegna dell'equilibrio e che si spera di trarne insegnamento.

"Abbiamo trovato il giusto equilibrio? Lo valuteremo di nuovo, ma c'è un grande stadio che apre e un grande stadio che chiude, all'Old Trafford e a Wembley", ha detto Campbell.

"Pensiamo di aver trovato il giusto equilibrio. Alla fine faremo un'analisi e una verifica, ma al momento siamo a questo punto".

Nonostante la presenza di due stadi da meno di 10.000 spettatori, la UEFA ha dichiarato alla CNN che spera che il torneo sia "il più grande evento sportivo europeo femminile della storia".

Secondo un portavoce della UEFA, sono disponibili oltre 700.000 biglietti per 31 partite. A pochi giorni dall'inizio del torneo, erano stati venduti oltre 500.000 biglietti, un record per gli Euro femminili.

Per quanto riguarda le partite che si terranno alla Manchester City Academy, la UEFA e la FA hanno dichiarato che lo stadio "genererà una grande atmosfera degna di un Euro femminile".

"Siamo fiduciosi che molte partite saranno esaurite e non vediamo l'ora di più che raddoppiare l'affluenza totale di UEFA Women's Euro 2017 nei Paesi Bassi e di realizzare il miglior UEFA Women's Euro di sempre", ha dichiarato la UEFA alla CNN in una e-mail.

Le sedi più piccole, se non altro, offrono uno spettacolo televisivo migliore rispetto alle grandi arene vuote.

Sia O'Sullivan che Laverty hanno fatto riferimento alle partite giocate a Nizza durante la Coppa del Mondo 2019, che sono state poco frequentate.

Laverty ritiene che ci sia stata "sicuramente un po' di miopia" nella scelta degli stadi, ma ha detto che con un buon prodotto in campo e stadi capienti, la gente dimenticherà le discussioni.

"Penso che una volta che il calcio inizia e gli stadi sembrano pieni, la gente probabilmente se ne dimentica subito perché ci si concentra sul prodotto in campo, e credo che questo sarà il miglior Euro femminile di sempre".

