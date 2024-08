- Partite amichevoli con cartellini rossi che provocano scontri fisici

Durante una partita di calcio a Berlin-Hellersdorf, numerosi cartellini gialli hanno portato a diverse espulsioni, scatenando una rissa violenta. Tra i partecipanti c'erano membri di una delle squadre in competizione. La disputa è iniziata intorno alle 16 di una domenica durante una partita amichevole allo stadio Teterower Ring, come riferito dalle autorità. Un 16enne spettatore non identificato e alcune persone sconosciute hanno avuto accese discussioni. Dopo essere stati espulsi dallo stadio, la rissa è continuata all'esterno. Dopo la partita, sono arrivati altri individui, compresi alcuni giocatori. Si è detto che il 16enne è stato spinto contro una recinzione, strangolato e colpito in faccia dai suoi oppositori.

I colpevoli sono fuggiti, ma sono stati poi catturati dalla polizia. Un 44enne coinvolto nell'incidente ha resistito agli agenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha lottato durante l'arresto, riportando lievi ferite e risultando positivo all'alcol test con un tasso di circa 0,02%.

La rissa violenta alla partita di calcio a Berlin-Hellersdorf ha attirato molta attenzione, con molti media europei che ne hanno discusso nel contesto della violenza legata allo sport. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, sottolineando l'importanza di mantenere l'ordine e la sicurezza negli eventi sportivi.

