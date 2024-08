- Parti di frattali devono continuare ad aspettare l' elettricità

A causa di persistenti allagamenti nei seminterrati a Bruchsal (distretto di Karlsruhe), alcuni residenti di determinate strade rimangono senza elettricità. La città ha attivato servizi di emergenza per coloro che sono interessati.

Nel distretto di Heidelsheim, si prevede che l'80% delle case sarà nuovamente collegato alla rete elettrica entro la sera. Un generatore di backup è disponibile in un punto di incontro d'emergenza in Merianstraße 18, consentendo ai residenti di caricare i loro telefoni durante la notte. Inoltre, il centro comunitario evangelico in Hohenstauffenstraße è stato aperto per conservare medicinali necessari e riscaldare cibi essenziali come il cibo per neonati.

Il quartiere di Helmsheim è stato quasi completamente riconnesso alla rete elettrica, con solo poche strade ancora interessate. La stazione dei pompieri in Karl-Friedrich-Straße 23 fungerà da hub 24 ore per le necessità urgenti.

