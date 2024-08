- Parti dell'hotel crollato sono un monumento culturale.

Il edificio principale dell'hotel crollato nella città vinicola della Mosella di Kröv è, secondo le parole del conservatore statale Markus Fritz-von Preuschen, "un testimone dell'architettura del 18° secolo" e un monumento culturale dal 2008. L'imponente edificio non è una casa a graticcio, ma un edificio barocco in muratura, ha detto Fritz-von Preuschen all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. Case del genere sono tipiche della regione, come le case a graticcio.

La residenza a due piani è un edificio a capanna con un tetto a falde parzialmente molto ripido. Risale all'inizio del 18° secolo, ma potrebbe essere anche più antico nella sua parte centrale. L'anno 1731 si può trovare nell'arcata del muro di cinta accanto alla casa.

Fritz-von Preuschen non ha informazioni sull'annexo degli anni '80. Tuttavia, deve essere stato rilasciato un permesso di costruzione per esso.

Nel 1980 sono stati aggiunti altri 2,5 piani

Sul piano crollato, l'ispeettore del servizio antincendio e di protezione civile del distretto di Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, ha detto che la sostanza di base dell'edificio era probabilmente del 17° secolo. "Intorno al 1980, sono stati aggiunti altri 2,5 piani al piano terra."

In quell'occasione, è stata costruita una struttura di base su tavole a sandwich con elementi di sostegno. "È proprio lì che c'è stato il punto debole che ha causato il crollo completo del primo piano." Gli pareri degli esperti dovranno ora stabilire se qualcosa nella struttura sottostante della vecchia sostanza dell'edificio ha fallito.

