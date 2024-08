- Partenza dell'estradizione: un detenuto della Sassonia parte per l'Afghanistan

Durante la partenza di un aereo per la deportazione da Lipsia di venerdì mattina, un noto criminale afghano della Sassonia è stato trovato al suo posto. Lo ha annunciato un rappresentante del Ministero dell'Interno della Sassonia. Sono passati tre anni da quando i talebani hanno preso il potere e questo è il primo volo di deportazione tedesco diretto in Afghanistan. Secondo un precedente rapporto del "Mirror", questa informazione è stata confermata anche dall'agenzia di stampa tedesca (dpa). Alle 6:56 del mattino, un aereo di linea Qatar Airways decolla da Lipsia, diretto verso Kabul. Le fonti suggeriscono che il Boeing 787 trasporti circa 28 criminali afghani, che sono stati trasportati a Lipsia da diversi stati tedeschi. L'operazione è stata principalmente orchestrata dal Ministero Federale dell'Interno.

L'agenzia di stampa tedesca (dpa) ha confermato anche che la Commissione era responsabile dell'organizzazione del primo volo di deportazione tedesco in Afghanistan dopo tre anni. Dopo la partenza dell'aereo per la deportazione, i difensori dei diritti umani hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza dei criminali afghani, mettendo in discussione le azioni della Commissione.

